Sabbatical und 4-Tage-Woche: So werben Arbeitgeber um Personal

Feel-Good-Manager sorgt für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden

Wie wichtig der "Wohlfühl-Faktor" im Arbeitsleben ist, haben auch andere Unternehmen erkannt. Im Münchener Luxushotel "Vier Jahreszeiten-Kempinski" hat man gerade erst einen sogenannten "Feel-Good-Manager" eingestellt, der sich um das Wohlbefinden der eigenen Mitarbeiter kümmern soll.

Längst nicht mehr nur finanzielle Anreize wichtig

Auch in großen Tech-Unternehmen, wie der ASAP-Gruppe in Gaimersheim bei Ingolstadt, versucht man, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Längst seien es nicht mehr nur finanzielle Anreize, die einen als Arbeitgeber attraktiv machen, erklärt Michael Neisen, Geschäftsführender Gesellschafter und CEO des Automobilzulieferers.

Das Unternehmen bietet seinen 1500 Mitarbeitenden in Deutschland unter anderem flexible Arbeitszeiten bis hin zu einer Vier-Tage-Woche oder einem Sabbatical. Ganz neu habe man auch das Konzept der "Workcation" integriert, berichtet Neisen. "So haben Mitarbeitende von uns die Möglichkeit, 30 Tage zusätzlich im Ausland arbeiten zu können. Um gegebenenfalls mal den Urlaub mit der Familie um eine Woche zu verlängern oder um Freunde in Schweden zu besuchen, um dort in der Blockhütte zu arbeiten."

Beziehung zum Chef als Motivationsfaktor

Doch neben vielen anderen Anreizen zeigt sich bei ASAP - ebenso wie im sehr viel kleineren Friseur-Salon in Murnau - vor allem eines: Die direkte Führungskraft ist ein wesentlicher Motivations- oder Demotivationsfaktor. "Es ist nicht das Geld, sondern es ist im Endeffekt die Führung, die Beziehung zum Chef. Es sind die Aufgaben, die dazukommen", sagt ASAP-Chef Neisen.

Ob kleiner Handwerksbetrieb oder großes Unternehmen: auf das Miteinander scheint es anzukommen, und auf die Qualitäten der Chefs.