Vier Monate Zeit für den "Resetknopf" - AKK schüttelt KSK durch

Die einen sprechen von einer Gnadenfrist, andere nennen es ein Ultimatum. Die Bundesverteidigungsministerin wählt lieber den Begriff "Bewährungschance". Das KSK erhält von uns eine Zeit, um den Resetknopf zu drücken und sich ein Stück weit neu aufzustellen." Kramp-Karrenbauer setzt also zumindest ein Stück weit auf die Selbstreinigungskräfte der Eliteeinheit.

Umstrittene Kampfkompanie wird aufgelöst, Auslandseinsätze sofort beendet

Unter anderem wird die skandalträchtigste der insgesamt vier Kampfkompanien komplett aufgelöst. Dieser zweiten Kompanie entstammte auch jener KSK-Soldat, auf dessen Privatgrundstück die Polizei im Mai ein Waffenversteck mit jeder Menge Munition und Sprengstoff ausgehoben hatte. Künftig sollen Waffen- und Munitionsbestände strenger überwacht und, wie Kramp-Karrenbauer ebenfalls ankündigte, einer Generalinventur unterzogen werden. Zudem werden alle KSK-Soldaten zunächst aus Auslandseinsätzen zurückgeholt. Die bislang im Alleingang betriebene Ausbildung wird dem Heer unterstellt. Vier Monate bekommt die Elitetruppe Zeit zur Selbstreinigung. Ende Oktober wird Bilanz gezogen.

Grüne und FDP unterstützen AKK, für Linke sind Maßnahmen zu wenig

Die Verteidigungsministerin erntet dafür Beifall - auch von der Wehrbeauftragten. Von einem "sehr radikalen Schritt" spricht Eva Högl im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Die SPD-Politikerin findet die Maßnahmen richtig und konsequent. Auch Grüne und FDP begrüßen das Reformpaket, kritisieren aber auch, dass vorher zu lange nichts passiert sei. Kramp-Karrenbauer habe von ihrer Vorgängerin und deren Vorgängern "ein schweres Ei ins Nest gelegt bekommen", meint die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann.

AfD sorgt sich um Einsatzbereitschaft des KSK

Dem AfD-Verteidigungspolitiker Rüdiger Lucassen gehen einige Maßnahmen zu weit, er macht sich Sorgen um die Einsatzbereitschaft des KSK. "Die Lösung kann nicht die Auflösung eines Truppenkörpers oder eines Teils des Truppenkörpers sein." Die Linkspartei hingegen bleibt dabei, dass sie das KSK für nicht-reformierbar hält und wirbt für dessen Auflösung. Keine andere Partei will so weit gehen. Auch die Ministerin nicht. Noch nicht. Ende Oktober wird Bilanz gezogen. Tut sich bis dahin zu wenig, drohen noch drastischere Maßnahmen, so Kramp-Karrenbauer. Das wüssten auch die Soldaten. "Wenn sie ihr KSK erhalten wollen, müssen sie es besser machen. Und nur das ist die Chance, die sie jetzt haben."