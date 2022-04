Vielfalt und Entdecken: 70 Jahre Münchner Rundfunkorchester

"Die Vielfalt ist der Unique Selling Point des Münchner Rundfunkorchesters", das sagt Orchestermanagerin Veronika Weber heute zum 70. Geburtstag des Orchesters. Gegründet wurde es am 1. April 1952, weil der noch junge BR was zum Senden brauchte, die Tonträger waren im Krieg zerstört worden und das drei Jahre früher gegründete Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks verstand sich eher nicht auf sogenannte "gehobene Unterhaltungsmusik". Und so entstand das Rundfunkorchester.

Die Losung, die der erste Chefdirigent des Rundfunkorchesters (so hieß es bis in die Siebzigerjahre offiziell) ausgab, lautete: das Repertoire reicht "vom symphonisch verpacktem Evergreen über den Strauß-Walzer bis hin zu Symphonischer Musik und Oper." Mit anderen Worten: Anders als andere Orchester war und ist das Münchner Rundfunkorchester auf Cross-Over spezialisiert.

Gehobene Unterhaltungsmusik mit Schlager

Zwar stand in den ersten Jahren auch mal Richard Strauss‘ "Alpensinfonie" auf dem Spielplan, aber die ersten "öffentlichen Sendungen" und Konzerte, etwa aus dem Kongresssaal des Deutschen Museums, hießen zum Beispiel die "Meister der heiteren Muse". Es gab hinreißende Operetten, Schlager und sogar swingende Klänge und die großen Stars der (gehobenen) Unterhaltungsmusik: Johannes Heesters, Erika Köth, Klaus Havenstein und Brigitte Mira standen bei Operetten wie der "Bettelstudent", "Das Veilchen von Montmatre" und "Die Lustige Witwe" im Studio 1 vor dem Mikrofon.

"Gehobene Unterhaltungsmusik" gibt es beim Rundfunkorchester bis heute: mal jammen Quadro Nuevo mit dem Orchester, mal performen Studierende der Theaterakademie August Everding Chansons, Operettenklänge und Musical-Hits an der Seite des Klangkörpers.

Roberto Abbado, der Chefdirigent des Rundfunkorchesters in den Neunzigerjahren, setzte auf Swing und lud große Broadwaystars nach München ein, und der letzte Chefdirigent Ulf Schirmer spielte mit dem Rundfunkorchester das Stephen-Sondheim-Musical "Sweeney Todd" ein und 2013 begeisterte das Programm "Fiesta" mit Tango, Jazz und Swing das Publikum. Und darum wird das Jubiläum neben zahlreichen anderen Konzerten auch mit einem Abend mit Radiomelodien der Fünfzigerjahre gefeiert.

Ein Anliegen: Junge Leute für Klassik begeistern

Ob es die moderierten Konzerte "Mittwochs um halb 8" sind, die "Zwergerlmusik" für Vorschulkinder, oder die für Kinder, Jugendliche und Schulen gedachte Reihe "Klassik zum Staunen" – das Münchner Rundfunkorchester will Türen öffnen und für Klassik begeistern. Zum Beispiel für den Klassiker "Karneval der Tiere" von Camille Saint-Saëns. Den verfilmte das Münchner Rundfunkorchester 2020 gemeinsam mit der jungen Dirigentin Marie Jacquot und dem Papiertheater Nürnberg, das animierte Scherenschnitte beisteuerte.

2006 spielte Konstantin Wecker im Kinderkonzert gemeinsam mit dem Rundfunkorchester sein Pinocchio-Musical. Tradition hat auch die Kooperation des Rundfunkorchesters mit Schulen: Bereits zum 14. Mal fand dieses Jahr das Projekt Klasse Klassik statt, bei dem Schülerinnen und Schüler aus ausgewählten Schulorchestern mit Mitgliedern des Orchesters und dem Pianisten Dejan Lazić, dem aktuellen Artist in Residence, geprobt und in der Isarphilharmonie musiziert haben.

Rundfunkorchester kann auch große Oper

Die Liste der Stars ist lang und glamourös: Anna Netrebko, Lucia Popp, Hermann Prey, Luciano Pavarotti, Fritz Wunderlich, Michael Volle. Sie alle traten mit dem Münchner Rundfunkorchester bei Opernkonzerten auf und oder spielten CDs und Platten mit ihm ein. Das Münchner Rundfunkorchester hatte sich schnell den Ruf als "bestes Opernorchester ohne Opernhaus" erworben.

Rolando Villazon nahm seine erste Platte mit dem Rundfunkorchester auf, Edita Gruberova blieb dem Orchester 30 Jahre lang bis zu ihrem Tod verbunden und erklärte in Interviews begeistert, dass es kaum ein Orchester geben, dass ihr so gut zuhöre, das so genau wisse, was sie braucht und wie sie atmet. Und Placido Domingo sang nicht nur mit dem Münchner Rundfunkorchester, sondern dirigierte auch in den 80er Jahre eine Aufnahme der "Fledermaus".

Experimentierlust: Regencapes fürs Publikum

Beim Versuch, in der Nazi-Zeit und im Krieg verlorengegangenes Repertoire wieder zu finden, entwickelte sich das Münchner Rundfunkorchester bald zum "Trüffelschwein" unter den Orchestern – kaum ein Ensemble hatte so bald so ein Gespür, für extravagante, hörenswerte und spannende Werke, die dem Kanon verloren gegangen sind.

Schon 1966 spielte das Rundfunkorchester z.B. die Oper "La Wally" ein, eine Oper zum Erfolgsroman "Die Geier-Wally“. Klar, dass diese Oper über eine freiheitsliebende Heldin auch im Jubiläumsprogramm wiederauftaucht.

Regelmäßige Artists in Residence

Ivan Repušić, der aktuelle Chefdirigent, lädt seit seinem Amtsantritt 2017 jährlich neue Artists in Residence ein, damit sich Orchester und Gastkünstlerinnen und –künstler gegenseitig inspirieren. Beim "Water-Concerto" 2019 mit Schlagzeuger Simone Rubino mussten die ersten Reihen im Publikum mit Regencapes ausgestattet werden: Rubin trommelte nämlich auf Wasserschüsseln – ein Konzerterlebnis, das so nicht allzu oft zu haben ist.

In Sachen Filmmusik ist das Rundfunkchorchester eine Instanz – 2004 gab Filmmusiklegende Ennio Morricone sein Deutschlanddebüt mit diesem Orchester. Als "Herr-der-Ringe"-Komponist Howard Shore und Oscarpreisträgerin Rachel Portman Howard bei den riesigen Filmmusikshows im Münchner Zirkus Krone Bau auftraten – spielte das Rundfunkorchester, ebenso bei David Garretts Auftritt als Paganini in "Der Teufelsgeiger". Und vergangenes Jahr spielte das Rundfunkorchester sogar die Hauptrolle in einem Münchner Tatort.

Passend zum Jubiläum wird es deshalb Jubuliäumsprogramm auch ein Konzert mit Filmmusiken der Fünfzigerjahre geben.