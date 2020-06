Vieles ist noch unklar bei der "Bauernmilliarde"

Verschärfungen bei der Düngeverordnung stellen viele Landwirte vor Herausforderungen. Um diese finanziell etwas abzufedern, hatten die Parteichefs von Union und SPD Anfang des Jahres beschlossen, über vier Jahre eine Milliarde Euro an die Landwirte auszuschütten, für Agrarumweltprogramme und Investitionen, die durch die neuen Regelungen nötig werden. Die Rede war von einer "Bauernmilliarde".

Damals hagelte es viel Kritik von Seiten der Bauern. Geld allein genüge nicht, war der allgemeine Tenor. Von einigen Landwirten wurden die angekündigten Mittel gar als eine Art Schweigegeld empfunden. Sie hätten sich statt Geld lieber Nachbesserungen bei der Düngeverordnung gewünscht. Vom Bayerischen Bauernverband hieß es, das Geld könne zwar bei den Umstellungen helfen, beim Tierwohl und bei der Technik, aber es löse nicht das Problem, dass es bei den neuen Dünge-Regeln fachliche Mängel gebe.

Die Pandemie hat die Beratungen verzögert

Seitdem sind über vier Monate vergangen. Die Corona-Krise hat die Beratungen verzögert, heißt es aus Berlin. Der Bauernverband hat in einer aktuellen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass noch nichts passiert sei, um die Betriebe bei den neuen Herausforderungen zu unterstützen. Die neue Düngeverordnung sei jedoch Anfang Mai in Kraft getreten.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer, selbst Landwirt und Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, berichtet, dass sich nach viel Kritik im Winter nun Landwirte an ihn wenden – mit der Frage, wie es nun mit den Förderungen aussehe.

Eine Milliarde für Landwirte: Noch viel Diskussionsbedarf

Derzeit werden die Förderungen noch beim Bundeslandwirtschaftsministerium beraten. Nicht nur die Pandemie hat diesen Prozess verzögert, es gibt auch noch viele Unklarheiten, was und wie eigentlich gefördert werden soll.

Laut dem CSU-Abgeordneten Auernhammer ist ein Streitpunkt die mögliche Kofinanzierung durch die Bundesländer. So könnte Bayern etwa Gelder für Umweltprogramme aus Landesmitteln aufstocken. Doch nicht alle Länder können oder wollen dieses Geld ausgeben. Außerdem wird laut Auernhammer darüber diskutiert, in wie weit einzelne Betriebe oder überbetriebliche Zusammenschlüsse gefördert werden sollen. So könnten eher landwirtschaftliche Großbetriebe, wie es sie vermehrt im Norden Deutschlands gibt, oder aber Zusammenschlüsse kleinerer Betriebe im Süden, wie etwa Maschinengemeinschaften in Bayern profitieren.

"Es gibt noch Diskussionsbedarf", sagt der CSU-Abgeordnete, der lieber von einer "Koalitionsmilliarde" als von einer "Bauernmilliarde" spricht. Er kann sich auch vorstellen, Geld in die Digitalisierung der Landwirtschaft zu investieren. Zum Beispiel werde das Weitergeben von Gülle von Betrieben, bei denen viel Gülle anfällt, an Betriebe die wenig oder keine Gülle zum Düngen haben, aktuell durch die Dokumentationspflicht erschwert: Hier könnten digitale Lösungen wie etwa eine Gülle-App die Landwirte unterstützen.

Im Herbst muss es Klarheit geben

Was und wie nun letztendlich gefördert werden soll, muss nach der Sommerpause festgezurrt werden. Dann stehen in Berlin die Haushaltsberatungen an und es muss festgelegt werden, wofür die erste Viertelmilliarde eingesetzt werden soll. Da im Bund bisher keine Klarheit herrscht, will sich die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), die den Koalitionsbeschluss Anfang des Jahres verteidigt hatte, aktuell nicht zur "Bauernmilliarde" äußern. Nach bisherigem Plan soll das Thema im Juli beim Ministerrat besprochen werden.