Viele Verletzte bei Busunfall im Saarland – Kitagruppe betroffen

Ein Scherbenhaufen zwischen den zwei Linienbussen zeugt von der Wucht des Zusammenstoßes: Bei einem Unfall in der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken sind laut Polizei mindestens 25 Menschen verletzt worden. Die Stadt sprach indessen von 30 Verletzten. Unter den Betroffenen befinden sich auch zwölf Kindergartenkinder. Die Gruppe war offenbar auf dem Weg, sich eine neu eröffnete Polizeiinspektion in der Innenstadt anzuschauen.

Auch beide Busfahrer verletzt

Unklar war zunächst, wie schwer die Menschen verletzt sind. Die Betroffenen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Geschäftsführer der Saarbahn GmbH bestätigte, dass beide Busfahrer verletzt wurden. Einer von ihnen sei schwer verletzt worden, sagte er. Beide seien im Auftrag des städtischen Unternehmens unterwegs gewesen.

Busse standen sich gegenüber – Unfallursache unklar

Zu dem Unfall kam es gegen 9 Uhr auf einer Straße in einem äußeren Stadtteil der Landeshauptstadt des Saarlandes. Die Busse stießen laut Polizei auf der Breslauer Straße bei einem Einkaufszentrum zusammen. Die Busse hätten sich genau gegenübergestanden, sagte Polizeisprecher Falk Hasenberg. Warum es zu dem Unfall gekommen ist, ist demnach noch völlig offen. Gutachter seien vor Ort, um das herauszufinden.

Rettungswagen und Hubschrauber im Einsatz

Dutzende Rettungswagen und Einsatzkräfte waren nach dem Zusammenstoß im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war zeitweise ebenfalls vor Ort, auch eine Drohne schwebte am Vormittag über dem Unglücksort. Die Busse wurden am Mittag abgeschleppt und die Kreuzung am frühen Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Mit Informationen von AFP und dpa