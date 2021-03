Viele tote Demonstranten: Der Bluttag von Myanmar

Ein General auf Seiten der Demonstranten

Der Tag des Militärs von Myanmar, das sei kein Tag des Militärs mehr, "sondern eher der Tag an dem sie Menschen töten", meint General Yawd Serk, der Leiter der Armee im Shan-Staat. Er steht auf Seiten der Demonstranten. Die Shan sind eine der zahlreichen ethnischen Minderheiten im Vielvölkerstaat Myanmar, viele von ihnen haben jahrzehntelang für ihre Unabhängigkeit gekämpft oder tun es noch. Und: Viele haben bewaffnete Einheiten. Die Karen zum Beispiel hatten sich schon früh ausgesprochen, die Demonstranten schützen zu wollen.

"Wir beobachten die Situation genau und die Handlungen des Militärs", sagt General Serk. "Wenn sie weiter auf die Menschen schießen und nicht aufhören, sie zu ermorden – ich glaube nicht, dass die ethnischen Gruppierungen dann tatenlos zusehen werden."

In den Kopf oder Rücken geschossen ...

Momentan aber geht das Militär – seit heute auch mit dem Segen Russlands – mit unglaublicher Brutalität gegen das eigene Volk vor und versucht, jeglichen Widerstand zu ersticken. Im Staatsfernsehen wurde bereits am Freitag eine deutliche Warnung ausgestrahlt: Junge Leute sollten die Lehre aus dem Tod von Menschen ziehen, die sich in die Gefahr begeben hätten, in den Kopf oder den Rücken geschossen zu werden. Auf genau diese Weise sterben am Tag der Armee die meisten Demonstranten.

In einer Rede verteidigt Junta-Chef Min Aung Hlaing den Militärputsch am 1. Februar erneut. Die gewählte Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi habe Unregelmäßigkeiten bei der Wahl im November nicht untersucht, klagt der General. Seine Regierung werde dagegen freie und faire Wahlen abhalten und dann die Macht abgeben, verspricht er, ohne Einzelheiten zu nennen.

Zugleich richtet der General eine Warnung an die Junta-Gegner: "Terrorismus" sei nicht hinnehmbar, sagt er. "Die Demokratie, die wir uns wünschen", müsse respektiert werden.

Bei der Wahl im November hatte die vom Militär unterstützte Partei nur 33 Parlamentssitze erhalten, während Suu Kyis NLD auf 396 der 476 Mandate kam. Das Militär putschte, nachdem die Wahlkommission seine Betrugsvorwürfe zurückgewiesen hatte.