Viele Tests, strikte Regeln: Venetiens Umgang mit Corona

Was Venetien besser machte als die Lombardei

Venetien im nordöstlichen Italien war wie die benachbarte Lombardei sehr früh und sehr stark von der Corona-Pandemie betroffen. Während hier vielerorts schnell und streng gehandelt wurde, sogar der Karneval in Venedig vorzeitig beendet wurde, zögerte man in der reichen Lombardei, dem wirtschaftlichen Herz Italiens, Abriegelungen hinaus. Inzwischen laufen zahlreiche Anzeigen, die Staatsanwaltschaft ermittelt, inwieweit Politik und Behörden damals versagt haben.

Das Erfolgskonzept: Wissen, wer wann wo betroffen ist

In Venetien wurde die Regionalregierung von Andrea Crisanti beraten, Mikrobiologe an der Universität von Padua. Viele Medien nennen ihn ehrfürchtig den Vater des Modells Venetien. In seinem Institut ist Crisanti ständig am Handy, die Furcht vor einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen nach der Sommerpause treibt ihn um.

"Damit es jetzt funktioniert, muss die Kapazität an Tests erhöht werden. Wissen Sie, wenn wir alle zu Hause sind und niemand andere trifft, ist es relativ einfach zu kontrollieren. Aber wenn wir unsere Aktivitäten fortsetzen wollen, müssen wir irgendwie die Möglichkeit schaffen, viel mehr Diagnosen zu stellen als jetzt." Andrea Crisanti , Mikrobiologe

Im Spagat zwischen Seuche und Wirtschaftskrise

Nach dem wochenlangen Lockdown bis Anfang Mai war in Venetien wie in ganz Italien die Wirtschaft und vor allem der Tourismus zusammengebrochen. Doch hier gingen die Ansteckungszahlen sehr schnell zurück. Luca Zaia, Mitglied der rechten Lega und als Regionalpräsident seit 2010 im Amt, sitzt deshalb der Regierung in Rom bald im Nacken, die Beschränkungen, die im ganzen Land gelten, zu lockern. Die Gesundheit der Menschen ist das eine, ihre wirtschaftliche Existenz das andere.

Mit "schwerer Artillerie" gegen das Virus

Zwischen diesen beiden Polen macht er Politik. Als ein Manager trotz Symptomen weiterarbeitet und trotz eines positiven Tests nicht in die Klinik will, fordert Zaia die Zwangseinweisung von Erkrankten, wenn sie die Behandlung ablehnen. Als die Ansteckungszahlen wieder hochschnellen, verschärft er die Sicherheitsregeln. Und zeigt immer wieder, dass er alles tue, um seine Bürger vor einer neuen Welle zu schützen.

"Venetien hat bereits, so würde ich es sagen, schwere Artillerie eingesetzt. Damit wir ja nicht falsch liegen. Wir werden nicht unvorbereitet sein. Meine 1.000 Intensivstationsplätze werden ausgestattet sein, wir werden hunderte Sub-Intensivstationsplätze haben." Luca Zaia, Regionalpräsident Venetien