28.08.2024, 13:16 Uhr Bildbeitrag

> Viele Studenten armutsgefährdet – Hohe Belastung durch Mieten

Viele Studenten armutsgefährdet – Hohe Belastung durch Mieten

Insgesamt 35 Prozent aller Studierenden in Deutschland sind nach neuen statistischen Zahlen armutsgefährdet. Mehr als doppelt so hoch ist die Quote bei Studenten mit eigenem Haushalt. Hier wirken sich die hohen Mietkosten aus.

Von BR24 Redaktion