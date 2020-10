Viele Neuinfektionen: Die Corona-Lage in Europa im Überblick

Verschärfte Maskenpflicht, Schließungen von Bars oder Kulturstätten: Mit strengeren Regelungen versuchen einige Staaten Europas, eine zweite Corona-Welle in ihrem Land zu verhindern. Doch wie sehen die aktuellen Zahlen in den einzelnen europäischen Staaten aus? Und welche Regelungen gelten derzeit? Ein Überblick.

Frankreich meldet Höchstwert der Neu-Infektionen

Mit 27.000 Neu-Infektionen innerhalb eines Tages hat das Nachbarland Frankreich am Wochenende so viele Corona-Fälle wie noch nie seit Beginn der Pandemie gemeldet. Die Zahl machte damit noch mal einen deutlichen Sprung nach oben. Die Zahl der Todesfälle stieg bis Samstagabend um 54 auf 32.684.

Insgesamt leben in Frankreich etwa 67 Millionen Menschen. In Großstädten wie Paris, Lyon und Marseille gilt bereits die höchste Corona-Warnstufe. Dort mussten Bars und gastronomische Einrichtungen, die keine Speisen verkaufen, für zwei Wochen schließen.

Italien verschärft weitere Corona-Regelungen

Fast täglich beraten Politiker und Experten in Krisenrunden über neue Schritte, um die weitere Verbreitung des Virus zu stoppen. Das 60-Millionen-Einwohner-Land, das im März Europas Corona-Hotspot war, zählte am Samstag 5.724 neue Ansteckungen binnen 24 Stunden. 29 Menschen starben außerdem im Zusammenhang mit eienr Covid-19-Infektion. Die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie liegt nun bei 36.140.

Aufgrund der steigenden Zahlen hat Italien seine Corona-Regelungen verschärft. Inzwischen muss landesweit auch im Freien eine Maske getragen werden. Inzwischen berät die Regierung in Rom auch darüber, private Feiern noch weiter einzuschränken. Auch Menschentrauben, die abends vielerorts vor Bars und Restaurants zu sehen sind, könnten verboten werden. Zudem drohen nach Medienberichten Einschränkungen für den Amateursport in Gruppen.

Neues Corona-Maßnahmenpaket für Großbritannien geplant

Großbritannien steht nach Ansicht von Wissenschaftlern an einem "Scheideweg" in der Corona-Krise. Der Epidemiologe Jonathan Van-Tam - ein Berater von Premierminister Boris Johnson - sagte am Sonntag: "Leider wird in den kommenden Wochen, genau wie die Nacht auf den Tag folgt, die Zahl der Todesfälle zunehmen."

Großbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern leidet sehr. Allein am Samstag wurden mehr als 15.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Zehntausende sind bereits gestorben. Genaue Zahlen sind schwer zu bekommen, weil Tests fehlen. Jeder Landesteil entscheidet über seine eigenen Regeln. Johnson will Berichten zufolge am Montag ein neues dreistufiges Maßnahmen-Paket für England vorstellen.

Spanien: Mehr Covid-19-Patienten in Krankenhäusern

Spanien ist mit 850.000 Infektionen ebenfalls schlimm betroffen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag zuletzt bei 115. Im gleichen Zeitraum gab es 541 Tote. Der Anteil der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern steigt. Auch hier gilt Maskenpflicht im Freien. Viele Gebiete und Gemeinden sind abgeriegelt.

Über die Hauptstadt verhängte die Regierung für zwei Wochen den Notstand. Madrid und einige Vororte dürfen nur noch mit triftigem Grund verlassen werden - etwa für den Weg zur Arbeit oder für Arztbesuche. Betroffen sind knapp 4,8 Millionen Menschen. Insgesamt hat Spanien etwa 47 Millionen Einwohner.

Tschechien schließt demnächst Theater, Kinos und Sportstätten

Die Zahl der Neu-Infektionen steigt nach Einschätzung der Regierung enorm. Ministerpräsident Andrej Babis schließt inzwischen einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr nicht mehr aus. Am Freitag gab es mit 8.618 Neuinfektionen in Tschechien den vierten Tagesrekord in Folge.

Am Samstag kamen 4.635 Fälle hinzu - dies war der höchste Wert an einem Wochenende. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner und verzeichnete seit Beginn der Pandemie 948 Todesfälle. Von Montag an müssen Theater, Kinos, Museen, Galerien und Sportstätten schließen.

In Polen gelten strengere Maskenpflicht-Regelungen

Wegen der steigenden Zahlen hat Ministerpräsident Mateusz Morawiecki strengere Maßnahmen angekündigt, auch die Wiedereinführung von speziellen Einkaufsstunden nur für Ältere. Seit dem Wochenende gilt Maskenpflicht auch im Freien. Die Behörden meldeten am Samstag mit 5.300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden den fünften Tag in Folge einen neuen Höchststand.

Am Sonntag lag die Zahl bei 4.178. Polen hat knapp 38 Millionen Einwohner. Es ist das einzige Nachbarland Deutschlands, das vom Auswärtigen Amt noch nicht ganz oder teilweise als Risikogebiet eingestuft wurde.

