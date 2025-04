Viele Nachbeben erschüttern Istanbul – Angst vor großem Beben

Istanbul wird auch einen Tag nach dem Erdbeben der Stärke 6,2 immer wieder erschüttert. Der Katastrophendienst Afad meldete bis zum Vormittag rund 300 weitere Beben - alle entlang der tektonischen Gräben im Marmarameer. Laut dem Erdbebenforschungsinstitut Kandilli (externer Link auf Türkisch) gab es am Morgen im Marmarameer ein Beben der Stärke 4,6.

Kommt "The Big One" erst noch?

Offiziellen Angaben zufolge wurden am Mittwoch 236 Menschen verletzt. Das Beben hat zwar keinen größeren Schaden angerichtet - aber die Angst vor einer laut Experten unabwendbaren Katastrophe befeuert. Seismologen und Geologen, die in türkischen Medien zu Wort kommen, gehen in der Mehrzahl davon aus, dass ein großes Beben noch bevorsteht. Wann das der Fall sein könnte, kann niemand sagen - doch die Stärke könnte 7,4 betragen, manche Fachleute rechnen sogar mit einer Magnitude von 7,7.

Potsdamer Forscher: Zwei mögliche Szenarien

"Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es zwei Szenarien", sagte Marco Bohnhoff vom Potsdamer Helmholtz-Zentrum für Geoforschung. "Entweder ist die unmittelbare Region nun vorerst entspannt und die Seismizität klingt langsam ab, oder die durch das Beben erzeugten Spannungsumlagerungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für ein größeres Erdbeben in der Region."