Viele Deserteure: Zahl russischer Asylbewerber stark gestiegen

In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben einem Medienbericht zufolge bereits 2.381 russische Staatsbürger Asyl in Deutschland beantragt. Damit kam die Zahl bereits nach wenigen Monaten der des gesamten letzten Jahres nahe, als 2.851 Anträge verzeichnet wurden. Das berichtete das digitale Medienhaus Table.Media unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration (BAMF).

Anstieg der Anträge offenbar durch Deserteure

Einen deutlichen Anstieg gab es demnach in der Altersgruppe der 19- bis 30-jährigen Männer und Frauen aus Russland. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sei zudem der Anteil der Männer unter den Asylsuchenden größer gewesen als vergangenes Jahr. 2022 seien 59 Prozent der Antragsteller aus Russland männlich gewesen. Von Januar bis Ende März 2023 waren es dem Bericht zufolge 64 Prozent.

Russische Deserteure könnten in Deutschland Asyl beantragen, sagte eine Bamf-Sprecherin. "Sie erhalten im Regelfall internationalen Schutz." Wie viele Deserteure Asylanträge gestellt haben, sei jedoch noch nicht ermittelt worden.

Zahl der Kriegsflüchtlinge im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen

Unterdessen sind in diesem Jahr bisher weniger Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet als in den ersten Kriegsmonaten. Seit Jahresbeginn flüchteten demnach rund 81.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, hervor. Das Dokument liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Demnach waren zum Stichtag 31. März im Ausländerzentralregister 81.647 Menschen erfasst, die im Zeitraum von Januar bis März 2023, im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, nach Deutschland eingereist waren. Laut Statistischem Bundesamt ergab sich aus dem Saldo der Zuzüge und Fortzüge für 2022 eine Nettozuwanderung von 962.000 Menschen aus der Ukraine.

CDU wirft Innenministerin Faeser Täuschung vor

Angesichts dieser Zahl warf Middelberg Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vor, sie führe die Öffentlichkeit aktuell in die Irre. Der CDU-Politiker bezog sich dabei auf eine Interview-Äußererung der Ministerin aus der vorvergangenen Woche. Faeser hatte gesagt: "Acht von zehn Geflüchteten kommen aus der Ukraine. Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben."

Middelberg sagte mit Blick auf die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber insgesamt: "Der Anteil der Ukraine-Flüchtlinge geht gegenüber dem letzten Jahr drastisch zurück." Der Anteil der Asylbewerber aus asiatischen oder afrikanischen Staaten nehme parallel dazu rasant zu. In den ersten drei Monaten dieses Jahres habe es in Deutschland fast genauso so viele neue Asylanträge wie Neuankömmlinge aus der Ukraine gegeben.

Mitte Mai soll über Kostenlast für Länder verhandelt werden

"Bundesinnenministerin Faeser täuscht über die Entwicklung der Migration nach Deutschland", kritisierte Middelberg, der im Fraktionsvorstand der Union unter anderem die Kommunalpolitik verantwortet. Bund und Länder wollen am 10. Mai erneut über die Aufteilung der Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen beraten.

Faeser hatte vergangene Woche die Verlängerung der stationären Kontrollen an der Landesgrenze zu Österreich angeordnet. Begründet hatte sie dies mit der Entwicklung des irregulären Migrationsgeschehens nach Mittel- und Westeuropa.