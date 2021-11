Viel Rhetorik zum Klimagipfel-Start in Glasgow

Mit "Gott segne Sie alle und möge Gott den Planeten retten" beendete US-Präsident Joe Biden seine Rede beim UN-Klimagipfel in Glasgow - eine Abwandlung der amerikanischen Spruchformel, laut der Gott die USA und ihre Truppen segnen und beschützen möge.

Dass der gläubige Katholik Biden bei der Bewältigung der Klimakrise aber nicht allein auf Hilfe von oben vertraut, hatte er bereits zuvor klar gemacht. Er entschuldige sich gar für seinen Amtsvorgänger Donald Trump, unter dem die USA aus dem Pariser Klima-Abkommen ausgestiegen waren.

Darüber hinaus bediente er sich entschlossener Worte mit Blick auf das Klima und die nun beginnende Konferenz. Er sprach von einem Wendepunkt der Weltgeschichte, einem nur noch kurzem Zeitfenster, täglich steigenden Kosten der Untätigkeit, und Chancen, die aus der Bekämpfung der Klimakrise erwachsen könnten, etwa neuen Jobs. "Glasgow muss der Startschuss für ein Jahrzehnt des Ehrgeizes und der Entschlossenheit sein", so Biden.

Johnson macht James-Bond-Vergleich

Weltrettungs-Rhetorik wählte auch Konferenz-Gastgeber Boris Johnson. "Der berühmteste fiktionale Sohn Schottlands ist wohl James Bond, der am Höhepunkt seiner Filme immer in einer Weltuntergangsszene steckt und entscheiden muss, welchen Draht er durchschneiden muss, um die Lage zu entschärfen. Das alles, während eine Uhr gnadenlos die schwindende Zeit bis zur Detonation anzeigt, die das Leben, wie wir es kennen, beenden würde", so der britische Premier.

Anders als bei James Bond handele es sich hier aber nicht um einen Film. Man müsse nun handeln, um nicht die Zukunft der Kinder und Kindeskinder zu verspielen. Konkret schlug Johnson etwa vor, den Entwicklungsländern mehr Geld für Klimaschutz und die Bewältigung der Folgen bereitzustellen. Dies hatten die Industrieländer im Pariser Abkommen ohnehin versprochen, aber nicht vollends eingehalten.

Die gleiche Aufforderung mit Blick auf ärmere Staaten kam auch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er bekräftigte zudem das 1,5-Grad-Ziel und forderte vor allem die Staaten mit besonders hohen Emissionen auf, ihr Engagement zu verstärken: "Der Schlüssel für die nächsten zwei Wochen ist, dass die größten Emittenten, deren nationale Pläne mit dem 1,5-Grad-Ziel nicht übereinstimmen, ihre Ambitionen höher stecken."

Guterres: "Wir schaufeln uns unser eigenes Grab"

Auf die bisher nicht erfolgte Unterstützung ärmerer Staaten wies auch Mia Mottley, Premierministerin des Karibikstaates Barbados, hin. Das fehlende Geld lasse sich in Lebensverhältnissen und Menschenleben messen, sagte sie. Doch nicht nur mit der Zahlungsmoral der Industrieländer ist Motley unzufrieden. Auch die Klimapolitik kritisierte sie: "Diese Versprechen, die einige gemacht haben, basieren auf Technologien, die erst noch entwickelt werden müssen. Das ist im besten Fall leichtsinnig, im schlechtesten Fall gefährlich." Werde das 1,5-Grad-Ziel verfehlt und ein Temperaturanstieg von zwei Grad Realität, bedeute das das Todesurteil für viele Staaten.

Besonders leidenschaftlich wurde auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres: "Wir schaufeln uns unser eigenes Grab", sagte er in Glasgow. Aus seiner Sicht müssten alle Regierungen ihre Subventionen für fossile Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle abschaffen, aus der Kohle aussteigen und einen Preis für sämtliche Treibhausgas-Emissionen festlegen. "Es ist an der Zeit, zu sagen: Genug. Genug brutale Angriffe auf die Artenvielfalt. Genug Selbstzerstörung durch Kohlenstoff. Genug davon, dass die Natur wie eine Toilette behandelt wird", so Guterres weiter.

Merkel wirbt für CO2-Preis

Treu blieb sich im Vergleich zu vielen ihrer Kollegen die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, die weniger große Worte als viel mehr Pragmatismus an den Tag legte. So warb sie in Glasgow für eine Bepreisung von CO2 als Mittel gegen die Klima-Katastrophe. Es sei wichtig, im Kampf gegen die Erderwärmung nicht nur Steuergelder einzusetzen, sondern auch Instrumente, die "wirtschaftlich vernünftig" seien. "Und das ist für mich die CO2-Bepreisung."

Darüber hinaus zeigte Merkel sich bei ihrem wohl letzten großen internationalen Auftritt für Deutschland mahnend aber optimistisch: "Dass die Auswirkungen des Klimawandels verheerend sind, wissen wir. Und wir müssen - und ich sage auch: wir können - das Pariser Abkommen umsetzen." Merkel hatte 1995 schon am ersten Klimagipfel überhaupt teilgenommen, seinerzeit als Bundesumweltministerin.

Unterhändler haben das Wort

Die Glasgower Klimakonferenz der UN, auch COP26 genannt, geht nun mit Verhandlungen von Unterhändlern der einzelnen Staaten weiter. Sie sollen Vereinbarungen zur Bekämpfung der Klimakrise treffen. Die Konferenz läuft bis zum 12. November 2021.

Das kurz vor Beginn des Glasgower Gipfels beendete G20-Treffen hatte bereits für einen Dämpfer gesorgt, was Hoffnungen auf große und konkrete Lösungen angeht. Dort konnte man sich etwa nicht auf ein genaues Ziel-Datum für das Erreichen der Klimaneutralität oder einen Kohle-Ausstieg der G20-Staaten einigen.

Europäische Perspektiven

Täglich wählt BR24 Inhalte von unseren europäischen öffentlich-rechtlichen Medienpartnern aus und präsentiert diese hier im Rahmen eines Pilotprojekts der Europäischen Rundfunkunion.