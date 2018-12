Viel Kritik am "Gute-Kita-Gesetz"

Kinder werden besser betreut, Familien entlastet, die Länder bekommen Milliarden zur (fast) freien Verfügung: Das "Gute-Kita-Gesetz" halte, was der Name verspricht. All das findet zumindest Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Die SPD-Politikerin ist verantwortlich für den Gesetzentwurf, auf den sich ihre Partei mit der Union nun verständigt hat. Morgen soll der Familienausschuss darüber beraten. Noch diese Woche könnten Bundestag und -rat das Gesetz verabschieden, es würde dann zum neuen Jahr in Kraft treten.

5,5 Milliarden Euro bis 2022

Es soll jetzt also schnell gehen und das zeigt: Es ist ein wichtiges Vorhaben der Großen Koalition, speziell für Giffey und die anhaltend kriselnde SPD, die einen sozialpolitischen Großaufschlag gut gebrauchen kann, und die sich die Themen Erziehung und Familie seit jeher etwas dicker auf die Fahnen schreibt als andere.

Es ist aber auch ein schwieriges Vorhaben, denn Bildung – und damit auch die frühkindliche – ist Ländersache. Und noch dazu ist es ein teures Vorhaben: 5,5 Milliarden Euro will der Bund den Ländern bis zum Jahr 2022 überweisen. Ob die Länder das Geld dann für geringere Kita-Beiträge verwenden oder für besseres Spielzeug, längere Öffnungszeiten, biologisches Essen oder mehr Personal – das bleibt ihre Sache.

Kritik der FDP: Keine Planungssicherheit für Kitas

Darüber schüttelt Matthias Seestern-Pauly den Kopf. Der kinderpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion hält Giffeys Gesetzentwurf für missglückt. Schwerpunktmäßig vier Kritikpunkte habe er, sagt Seestern-Pauly im Gespräch mit dem BR.

Erstens: Die Finanzierung gehe nicht über das Jahr 2022 hinaus, Kita-Träger sowie Eltern und Familien hätten keine Planungssicherheit. Zweitens: Frühere Maßnahmen der Länder würden mit angerechnet auf das Geld, das künftig vom Bund kommt. Drittens: Wichtiger als niedrigere oder gar kostenlose Beiträge seien die Qualitätsförderung, ein besserer Betreuungsschlüssel, höhere Gehälter für Erzieher. Und viertens: Es gebe keine Kontrolle darüber, ob die Länder das frische Geld wirklich in die Kitas stecken.

All diese Probleme und Fragen seien ungeklärt, sagt der FDP-Politiker. Aber der Druck sei groß, weil Giffey und die Große Koalition "das Gesetz als politische Trophäe haben möchten".

Auch die CSU ist nicht glücklich

Ist dem so? Nachfrage bei der CSU. Genauer gesagt bei Paul Lehrieder. Der Abgeordnete aus Unterfranken hat bis zum vergangenen Jahr den Familienausschuss des Bundestags geleitet, er kennt sich aus mit der Materie, zumal er nach eigenen Angaben mit der SPD und der neuen CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer den Kita-Passus im Koalitionsvertrag mit ausgearbeitet hat. Darin steht, dass sich der Bund um eine bessere Qualität bemüht, um ein besseres Angebot – und um eine finanzielle Entlastung der Eltern. Letzteres zum Ärger von Lehrieder. Er bedauert, dass die SPD das „populistische Versprechen der Gebührenentlastung“ durchsetzen konnte. „Langfristig ehrlicher“ wäre es, den Betreuungsschlüssel zu verbessern und mehr Personal einzustellen. Lehrieder ist also der Meinung von FDP-Politiker Seestern-Pauly, der zuvor auch auf den Erziehermangel hingewiesen hat – und darauf, dass laut nationalem Bildungsbericht bis 2025 rund 300.000 Erzieher fehlen.

Ein "Geld-für-alles-Gesetz?"

Der CSU-Mann nennt außerdem ein Problem, das zuletzt auch bei der Debatte über den Digitalpakt für die Schulen aufgetreten ist. Es ist das Problem der Bildungshoheit. „Wir dürfen den Ländern gar nicht sagen, was sie zu tun haben“, sagt Lehrieder. Auch deshalb hätten zuletzt mehrere Sachverständige verfassungsrechtliche Bedenken an dem Gesetzentwurf geäußert. Abgesehen davon hatten die Experten bemängelt, dass das Geld eben sowohl für Qualitätsverbesserungen als auch für die Beitragsfreiheit ausgegeben werden soll; die Leipziger Frühpädagogikprofessorin Susanne Viernickel sprach von einem "Geld-für-alles-Gesetz".

Wie Giffey diese Bedenken mit dem nachgebesserten Entwurf nun ausräumen will, ist unklar. Ihre Argumente gegen die Einwände der Skeptiker: Die beste Qualität hilft nichts, wenn sie sich nicht alle leisten können. Den Erziehermangel will sie zudem mit einer separaten Fachkräfteoffensive lindern; außerdem sichere das Gesetz, dass sich der Bund – anders als bei einem Förderprogramm – über 2022 hinaus einbringe.

Bayern hat eigenes neues Konzept für Familien

Und ob die verfassungsrechtlichen Einwände so stark sind wie beim Schul-Digitalpakt? Womöglich nicht. Vereinfacht gesagt, gibt der Bund den Ländern in dem Fall nur das Geld, fordert aber keine finanzielle Mitbeteiligung ein. Dennoch erwartet FDP-Politiker Seestern-Pauly bei der vermutlich am Freitag anstehenden Debatte im Bundesrat Kritik am Entwurf, vor allem aus den unionsgeführten Ländern.

Zumal die Länder eigene Konzepte haben, die Giffeys Plänen zwar nicht zwingend widersprechen, diese aber auch nicht ergänzen. In Bayern zum Beispiel haben CSU und Freie Wähler vereinbart, dass der Freistaat den Kita- und Kindergartenbesuch mit 100 Euro pro Kind und Monat bezuschusst. Giffey wiederum will finanzschwache Familien komplett von den Gebühren befreien, und nicht nur wie bisher die Hartz-IV-Bezieher. Ob der 100-Euro-Zuschuss und die Geringverdiener-Entlastung künftig parallel laufen können oder die Gebührenhoheit wie vereinbart bei den Ländern bleibt? Es wird spannend.

Für Dirk Rumpff, Vorstand im Evangelischen KITA-Verband Bayern, ist die finanzielle Entlastung der Eltern ohnehin der falsche Weg. Diese lasse sich politisch gut verkaufen, helfe aber angesichts steigender Anforderungen an Kitas und Erzieher nicht weiter. Er hätte sich von Giffey vor allem eine langfristige Strategie gewünscht, über das Jahr 2022 hinaus. Die geplanten 5,5 Milliarden Euro bis dahin sind nach seiner Ansicht auch nur ein "Tropfen auf den heißen Stein". Das Deutsche Jugendinstitut, sagt er, habe für die Kitas in Deutschland einen Bedarf von bis zu zehn Milliarden Euro errechnet. Pro Jahr.