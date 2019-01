Viel Geld für Familien - und dennoch viele arme Kinder

Wie viel Geld gibt es für arme Kinder und Familien?

Für jedes Kind zahlt der Staat Kindergeld in Höhe von derzeit 194 Euro. Ab dem dritten Kind sind es 200 Euro. Außer die Familie lebt von Hartz IV. Dann wird das Kindergeld "verrechnet", sprich: abgezogen. Das Kindergeld wird im Juli erhöht. Armen Kindern wird das nicht helfen.

Familien mit geringem Einkommen bekommen den Kinderzuschlag. Die Berechnung ist sehr kompliziert: Das Einkommen der Eltern wird mit den Wohnkosten, aber auch anderen Leistungen wie zum Beispiel dem Unterhaltsvorschuss, verrechnet. Grob gesagt, muss das Einkommen einer Familie mit zwei Kindern zwischen 900 und 1.500 Euro liegen, um pro Kind den Zuschlag von 170 Euro zu bekommen. Die Einkommensgrenze sowie die Höhe des Zuschlags sollen nun erhöht werden. Davon sollen weitere 1,2 Millionen Kinder profitieren.

Kinder, deren Eltern Hartz IV, Wohngeld oder Kinderzuschlag bekommen, haben Anspruch auf das Bildungs- und Teilhabepaket. Darin enthalten sind 100 Euro pro Jahr für Schulmaterial und zehn Euro für einen Sport- oder Musikverein. Auch diese Beträge sollen nun steigen. Zudem wird der Staat mehr Geld für kostenlose Schulmittagessen und Schülertickets in die Hand nehmen.

Da Alleinerziehende als besonders armutsgefährdet gelten, übernimmt der Staat den Unterhalt, wenn der andere Elternteil nicht zahlen kann oder nicht zahlen will. Der Unterhaltsvorschuss gilt erst seit kurzem auch für Kinder ab 12 Jahren. Der Staat muss für mehr als 700.000 Kinder finanziell einspringen. Der Betrag liegt zwischen 160 und 282 Euro. Der Unterhaltsvorschuss wird auf Hartz IV angerechnet. Beim Kinderzuschlag wird die Leistung künftig aber nicht mehr in der vollen Höhe abgezogen.

Wie lautet die Kritik an all diesen Leistungen?

Viel Bürokratie, schwer verständliche Anträge, aber auch Scham sorgen dafür, dass viele Kinder nichts von dem Geld haben. Vor allem der Kinderzuschlag ist so kompliziert, dass viele Eltern erst gar nicht wagen, die Leistung zu beantragen. Der Kinderschutzbund schätzt die Kinderarmut in Deutschland viel höher ein. Etwa 1,4 Millionen Kinder mehr hätten demnach Anspruch auf mehr Geld. Das gibt die Bundesregierung auch zu: Dass bis zu 50 Prozent der Berechtigten keinen Antrag auf zusätzliche Sozialleistungen stellen, steht auch im Familienreport der Bundesregierung. Trotzdem sagt Familienministerin Franziska Giffey (SPD): "Wenn jemand eine staatliche Leistung will, muss er schon ein bisschen was zu Papier bringen."

Arbeit muss mehr wert sein als Sozialhilfe

Einer Familie geht es nur dann gut, wenn die Eltern gut verdienen. Spricht man über Kinderarmut, muss man also die Arbeitssituation der Eltern betrachten. Wenn sie ein geringes oder gar kein eigenes Einkommen haben, kann der Staat aber nicht unbegrenzt zusätzlich Geld in die Familie pumpen. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil nennt an dieser Stelle stets das Stichwort "Lohnabstandsgebot": Wer arbeitet, muss immer mehr haben als der, der nicht arbeitet. Das Problem: Dafür können die Kinder nichts. Ihre Armut verfestigt sich, von gleichen Chancen sind sie damit weit entfernt.

Hilft eine Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut?

Sozialverbände, die Grünen und die Linke fordern schon lange eine Kindergrundsicherung für alle Kinder. Die SPD will nun ebenfalls ein Konzept erarbeiten. Die FDP nennt ihren Vorschlag Kinderchancengeld. Im Kern geht es bei allen Parteien darum, alle familienpolitischen Leistungen zu bündeln. Jedes Kind bekäme gleich viel Geld, etwa in Höhe des Existenzminimums. Je höher das Haushaltseinkommen der Familie ist, desto mehr würde davon wieder abgezogen.