Video-Segen: Wie die Kanzlerin 2021 die Sternsinger empfängt

Videoständchen hin - Videodank zurück: "Es ist großartig, wie sehr Ihr Euch einsetzt", sagt Bundeskanzlerin Merkel in ihrer am Dienstag gesendeten Videobotschaft, mit der sie auf einen ebenfalls per Video übermittelten Gruß der Sternsinger reagierte. Zum ersten Mal seit 37 Jahren konnten die "Weisen aus dem Morgenland" ihren Segen im Coronajahr 2021 nicht persönlich im Bundeskanzleramt anschreiben.

Stattdessen schickten Milla (8), Yannic (13), Jaron (9) und Kilian (6) aus der katholischen Kirchengemeinde Sankt Martinus in Hürth-Fischenich ihre guten Wünsche per Post und legten ein "Segenspaket" mit geweihter Kreide bei. Damit könnte die Kanzlerin das traditionelle "C+M+B" - das nicht für Caspar, Melchior und Balthasar steht, sondern für "Christus mansionem benedicat" - selbst an die Türen des Kanzleramts malen: "Christus segne dieses Haus."

Kinder für Kinder: eine Erfolgsgeschichte

Seit 1959 hat sich das Sternsingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund um den Dreikönigstag am 6. Januar gehen jedes Jahr bundesweit an die 300.000 verkleidete Knirpse von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Not leidende Kinder in Entwicklungsländern. Knapp 1,2 Milliarden Euro für mehr als 75.600 Projekte etwa im Bildungs- und Gesundheitsbereich sind auf diesem Weg bereits zusammengekommen. Der Besuch der Heiligen Könige im Kanzleramt - im vergangenen Jahr waren es rekordverdächtige 107 - geht übrigens auf eine Initiative Helmut Kohls zurück.

2021 - "heller denn je"

In diesem Jahr ist vieles, aber nicht alles anders. Dass die meisten Kinder in diesem Jahr aufgrund der Rassismus-Debatte darauf verzichten wollten, sich schwarz anzumalen, ist noch die kleinste Neuerung: Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als Träger der Aktion haben die Hausbesuche der Sternsinger wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen soll die bis zum 2. Februar verlängerte Aktion "kontaktlos und kreativ" stattfinden - mit digitalen Besuchen, Segens-Quiz und Weihrauch-to-go. "Heller denn je - die Welt braucht eine frohe Botschaft" lautet die Jahreslosung 2021.

Wie das funktionieren kann, zeigen Beispiele aus Bamberg, aus Würzburg und aus Niederbayern. In vielen Gemeinden wurden spezielle Spendenkonten eingerichtet. Ein Großteil der aktuellen Spenden ist für Kinder in der Ukraine bestimmt.