Verzweiflung und Todesangst bei afghanischen Ortskräften

Rund ein Jahr ist vergangen, seit sich die westlichen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen haben. In der Heimat von Sayed Nasim Sadat herrschen jetzt wieder die Taliban.

Sadat verfolgt die Ereignisse von Bayern aus. Seit 2014 lebt er in München. Dort empfängt er an einem langen weißen Tisch. Er zeigt Fotos aus seiner Vergangenheit. In Afghanistan war er in Gefahr. Er arbeitete als Medienkoordinator für die Internationale Schutztruppe ISAF. Für die Bundeswehr organisierte er Pressekonferenzen und übersetzte. Dabei traf er Generäle und Minister. Darunter Thomas de Maizière (CDU) und Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU).

Seit Sadat in Deutschland lebt, fühlt er sich sicher. Doch er hat Angst um seine Schwestern und seine Eltern, die sich noch in Afghanistan befinden. Er fürchtet, die Taliban könnten sie umbringen, sobald sie auf die Verbindungen zu ihm stoßen.

Ortskräfte fühlen sich im Stich gelassen

Mit diesen Sorgen ist Sayed Nasim Sadat nicht allein. Viele Afghanen, die etwa als Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet haben, fürchten ein Jahr nach der Machtübernahme durch die Taliban um ihr Leben oder um das Leben ihrer Angehörigen.

Den deutschen Behörden werfen sie vor, viel zu langsam zu handeln. Ein Jahr nach dem deutschen Truppenabzug fühlen sich viele ehemalige Ortskräfte im Stich gelassen.

Sadats Problem ist, dass nur die Kernfamilien ehemaliger Ortskräfte aus Afghanistan in Deutschland aufnahmeberechtigt sind. Als Kernfamilie gelten dabei nur die Ehepartner und die eigenen minderjährigen Kinder. Eltern oder Geschwister werden nicht berücksichtigt, auch wenn sie ebenfalls in Gefahr sind.

Kritik an deutschen Behörden

Diese Regelung ist umstritten. In den Augen von Qais Nekzai vom "Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte" etwa wird die Bundesregierung ihrer Verantwortung damit nicht gerecht. Und das, obwohl die Ortskräfte die Bundesregierung jahrelang unterstützt hätten, sagt Nekzai.

Das Patenschaftsnetzwerk besteht vor allem aus ehemaligen Bundeswehrsoldaten. Sie setzen sich für ehemalige afghanische Mitarbeiter deutscher Ministerien und Hilfsorganisationen ein.

Baerbock hat Verbesserungen angekündigt

Die aktuelle Bundesregierung, deren Minister erst nach dem Abzug mit der Arbeit begonnen haben, betont unterdessen die Verantwortung, die Deutschland gegenüber den ehemaligen Ortskräften hat. Sie verweist darauf, dass die Bundesrepublik seit Mai 2021 über 32.000 Ortskräfte aufgenommen habe – Familienangehörige inklusive.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte eigentlich für Ende Juli ein Eckpunktepapier angekündigt. Darin sollte ein Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghaninnen und Afghanen skizziert werden. Bislang jedoch liegt das Dokument nicht vor. Es herrscht noch immer Abstimmungsbedarf zwischen Außen-, Innen- und Verteidigungsministerium.

Bayerischer Innenminister skeptisch

In Bayern sind nach Angaben des Innenministeriums bislang über 5.000 Ortskräfte und Angehörige angekommen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) steht weiteren Aufnahmen kritisch gegenüber.

"Für Menschen, die aus Afghanistan fliehen, ist es nicht absolut naheliegend ausgerechnet in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Wir müssen solche Dinge jetzt einfach mal wieder mit gesundem Menschenverstand betrachten. Wir sind aktuell nicht mehr in der Lage einfach jeden auf der Welt mit den Maßstäben des deutschen Sozialstaates helfen zu können." Joachim Herrmann

Deutschland verantwortlich

Sayed Nasim Sadat, der ehemalige Medienkoordinator der der Internationalen Schutztruppe ISAF, hofft unterdessen weiter darauf, eines Tages gehört zu werden. Für ihn ist längst klar, wer die Verantwortung trägt, falls einem seiner Verwandten etwas zustoßen sollte. Das, so sagt Sadat, seien nicht in erster Linie die Taliban. Es seien die Deutschen.