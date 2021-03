Impf-Verzögerung: Lehrer und Erzieher warnen vor Schließungen

Lehrerverbände fürchten nach der jüngsten Entscheidung von Bund und Ländern zum Corona-Impfstoff von Astrazeneca Verzögerungen beim Impffortschritt. "Jetzt wird das Impfangebot womöglich rarer", sagte die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, dem BR. Und der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, warnte vor einem "katastrophalen Rückschlag für die gerade Fahrt aufnehmende Impfung von Lehrkräften".

Bund und Länder hatten am Dienstag nach einer entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission beschlossen, dass das Astrazeneca-Vakzin in der Regel nur noch an Menschen über 60 Jahren verimpft werden soll. Hintergrund sind Thrombose-Fälle vor allem bei jüngeren Frauen.

BLLV stellt Präsenzunterricht in Frage

Fleischmann, die kürzlich mit einem Impf-Ultimatum an die Staatsregierung für Wirbel gesorgt hatte, richtete im Namen der Lehrerinnen und Lehrer erneut eine deutliche Forderung an die Politik: "Wenn wir unseren Fuß nach den Osterferien in die Schulen setzen sollen, brauchen wir Impfangebote."

Sollte es diese und nächste Woche nicht "maximale Impfangebote" geben, müsse es als Konsequenz daraus nach den Ferien Distanzunterricht geben, betonte Fleischmann. Der BLLV verlasse sich auf die Aussage von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass der Gesundheitsschutz an den Schulen oberste Priorität habe.

Meidinger pocht auf "Durchimpfung von Lehrkräften im April"

Auch Meidinger sieht einen Zusammenhang zwischen dem Impffortschritt bei Lehrern und offenen Schulen. Er forderte eine schnelle Möglichkeit für unter 60-jährige Lehrkräfte, sich mit Biontech und demnächst mit Johnson & Johnson impfen lassen zu können. "Wenn dieser Austausch nicht sofort stattfindet, wird es mit der Durchimpfung von Lehrkräften im April nichts mehr werden", sagte er Präsident des Lehrerverbands der Deutschen Presse-Agentur. Das gefährde dann auch massiv zusätzlich zu den steigenden Inzidenzen die Chancen, Schulen weiter offen zu halten.

Kita-Verband: Weiter zügig impfen

Besorgt zeigt sich auch der Deutsche Kitaverband. Dessen Leiterin des Hauptstadtbüros, Claudia Geisler, rief Bund und Länder auf, die Impfungen für Erzieherinnen und Erzieher nicht zu verzögern. Wenn das Vakzin für Menschen unter 60 Jahren nicht mehr in Frage komme, müssten die Impfzentren alternative Impfstoffe bereitstellen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschützt seien und die Kitas weiter geöffnet bleiben könnten, sagte sie dem Evangelischen Pressedienst. "Für uns ist wichtig, dass der Impfstoff sicher ist, dass zügig weiter geimpft wird und die Terminvergabe für die Träger effektiv organisiert ist."

Gesundheitsministerium optimistisch

Das bayerische Gesundheitsministerium zeigte sich derweil zuversichtlich, dass die neue Altersgrenze für Impfungen mit dem Mittel von Astrazeneca keine negativen Auswirkungen auf die Immunisierung von Lehrkräften und Kita-Personal haben wird. Eine Ministeriumssprecherin sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Aufgrund der avisierten Lieferungen sollte auch die Immunisierung der genannten Gruppen mit anderen Impfstoffen zeitnah möglich sein."