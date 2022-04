"Verzerrtes Bild": Lauterbach wegen Corona-Daten in der Kritik

Union: "Schlechte Datenlage"

Wie schon so oft während der Pandemie zeigt sich, dass die Daten, mit denen in Deutschland Corona-Politik gemacht wird, mangelhaft sind. Obwohl Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Ende Januar angekündigt hatte, dass schon "in wenigen Wochen" tagesaktuelle und differenziertere Daten zu Covid-19-Patienten in Klinken zur Verfügung stehen würden, hat sich an der RKI-Erhebung der Hospitalisierungsinzidenz nichts geändert: Meldeverzug und Art der Berechnung führen zu einer konstanten Unterschätzung. Gibt es jedoch sehr viele Menschen, die zwar positiv getestet sind, aber eigentlich wegen einer anderen Diagnose eingeliefert werden, wird die Anzahl wiederum überschätzt.

"Der Bundesgesundheitsminister muss die Datenerfassung in den Kliniken schnellstens verbessern", fordert Tino Sorge. "Die schlechte Datenlage bremst das Pandemiemanagement immer wieder aus." In Bayern mahnt unter anderen der FDP-Gesundheitsexperte im Landtag, Dominik Spitzer, eine differenzierte Hospitalisierungsinzidenz der Krankenhäuser an.

Holetschek verlangt konkrete Schwellenwerte

Die Lage in den Kliniken spielt im geänderten Infektionsschutzgesetz eine wichtige Rolle. So dürfen Bundesländer für bestimmte Regionen nur dann strengere Maßnahmen ergreifen, wenn dort eine neue, deutlich "pathogenere" Corona-Variante auftritt oder "eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten" droht. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kritisiert seit Tagen, dies sei viel zu schwammig formuliert, da keine Parameter und Schwellenwerte definiert würden. Einen Vorschlag, welche Werte das sein könnten, machte Holetschek zuletzt nicht. Von der im Spätsommer eingeführten bayerischen Krankenhausampel hat sich die Staatsregierung längst selbst verabschiedet.

CDU-Politiker Sorge hält die Hospitalisierungsinzidenz für einen wichtigen Indikator – "aber nur, wenn auch trennscharf erfasst wird, wer wirklich wegen Corona im Krankenhaus ist". Es könne nicht sein, "dass scharfe Maßnahmen von unpräzisen Daten abhängig gemacht werden". Lauterbach kündige seit zwei Monaten genauere Werte an, "geschehen ist seither viel zu wenig".

Ministerium arbeitet an neuen Meldeverfahren

Das Bundesgesundheitsministerium teilt auf BR24-Anfrage mit: Seit 16. März hätten Krankenhäuser die Möglichkeit, Hospitalisierungen mit Covid-19 über einen "Komfortclient", also eine Art Meldeportal, direkt in das Meldesystem DEMIS einzuspeisen - anstatt sie wie bisher über Formulare an das zuständige Gesundheitsamt zu schicken. "Damit kann der Arbeitsaufwand für die Krankenhäuser und der Dokumentationsverzug reduziert werden." Allerdings räumt ein Ministeriumssprecher ein, dass bisher noch kein Krankenhaus von dieser Meldemöglichkeit Gebrauch gemacht habe.

Zudem werde aktuell vorbereitet, dass die Daten künftig über eine Schnittstelle direkt aus den Systemen der Krankenhäuser an DEMIS übertragen werden können. Damit würde ein weiterer aufwändiger Zwischenschritt in der Meldekette wegfallen. "Sobald dem RKI die Daten vorliegen, wird es diese umgehend auf seiner Homepage zur Verfügung stellen", versichert der Sprecher. Wann dies sein wird, bleibt offen. Unklar ist zudem, ob damit auch der Meldeverzug behoben wird. Unbeantwortet lässt das Ministerium auch, ob durch die neuen Meldewege zwischen einer Hospitalisierung "wegen" und "mit" Covid-19 getrennt werden kann.

Lauterbach: Ob "mit" oder "wegen" Corona ist egal

Lauterbach betont immer wieder, es sei aus seiner Sicht letztlich unerheblich, ob ein Patient wegen oder mit Corona im Krankenhaus liege. Zum einen sei der Betreuungsaufwand wegen der erforderlichen Isolierungsmaßnahmen in beiden Fällen gleich groß. Zum anderen hätten viele Patienten mit einer anderen Erstdiagnose durch die Nebendiagnose Corona eine viel schlechtere Prognose.

Tino Sorge sieht das anders: "Im Hinblick auf die Gefahr, die vom Virus ausgeht, ist das ein gravierender Unterschied. Sauber erfasst, könnte man aus der Vielzahl von Nebendiagnosen ableiten, dass Corona deutlich harmloser ist." Seiner Meinung nach ist es daher "grundfalsch", nicht zwischen Corona als Haupt- oder Nebendiagnose zu unterscheiden. "Wer hier nicht differenziert, fördert ein übertriebenes und verzerrtes Bild der Pathogenität. Bei Millionen milden Omikron-Verläufen ist das fatal."

Nicht "alles in einen Topf schmeißen"

Auch FDP-Politiker Spitzer ist der Meinung, es sei definitiv falsch, "alles in einen Topf zu schmeißen". Spitzer verlangt, dass insbesondere die Daten zu Corona-Intensivpatienten genauer differenziert werden, damit sich die Gefährlichkeit des Virus besser bewerten lasse. "Diese Zahlen zu generieren, ist das absolute Minimum", betont er.

Das bayerische Gesundheitsministerium sieht keinen Handlungsbedarf. "Eine zusätzliche Meldeverpflichtung für die hoch belasteten Krankenhäuser zu schaffen, wäre der aktuellen Lage nicht angemessen", teilt ein Ministeriumssprecher auf BR24-Anfrage mit. Zumal nicht immer trennscharf unterschieden werden könne, ob ein Patient wegen oder mit einer Corona-Erkrankung in Behandlung sei. Die Bremer Methode lasse sich auf ein Flächenland wie Bayern nicht übertragen.

Personalmangel in Kliniken: Lage angespannt

Sowohl das bayerische als auch das Bundesgesundheitsministerium betonen: Trotz möglicher Unter- und Übererfassung und zeitlicher Verzögerung sei die Hospitalisierungsinzidenz wichtig, um das Auftreten der schweren Covid-19-Erkrankungen einzuschätzen. Die Rate werde jedoch nie allein zur Bewertung des aktuellen Geschehens herangezogen, sondern immer im Zusammenspiel mit anderen Kennzahlen.

Aktuell ist es in erster Linie der Personalmangel, der vielen Krankenhäusern in Bayern zu schaffen macht - viele Ärzte und Pfleger sind krank oder in Quarantäne und fallen daher aus. Der Geschäftsführer der bayrischen Krankenhausgesellschaft (BKG), Roland Engehausen, spricht von einer sehr angespannten Lage.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte schon Anfang der Woche beklagt, das Hauptproblem in den Krankenhäusern seien gegenwärtig die Quarantäne-Regeln für die Mitarbeiter. Der Bund müsse die Quarantäne-Vorgaben anpassen - "insbesondere für viele, die symptomlos sind und deswegen auch weniger ansteckend sind". Mittlerweile haben Bundesgesundheitsministerium und RKI den Ländern eine deutliche Lockerung der Quarantäne-Regeln vorgeschlagen. Wann sie auch bessere Daten zur Lage in den Kliniken liefern, bleibt abzuwarten.