Verwendet Trump die Propaganda Putins? Eine Gegenüberstellung

Trumps Aussagen über Selenskyj

Auf seiner Plattform Truth Social sowie vor Journalisten auf seinem Anwesen Mar-a-Lago richtete der US-Präsident binnen weniger Stunden eine ganze Serie von Anschuldigungen an die Adresse Selenskyjs: Der ukrainische Präsident hätte "den Krieg erst gar nicht anfangen" sollen, und unterstellte damit der Ukraine, nicht Putins Invasionsarmee sei für den verheerenden Krieg verantwortlich, sondern eben Selenskyj.

Kurz darauf legte Trump nach: Selenskyj sei nicht ein Verteidiger der Demokratie, sondern ihr Feind: "Er weigert sich, Wahlen abzuhalten, liegt in den ukrainischen Umfragen sehr weit hinten und das Einzige, was er gut kann, ist, mit Biden 'wie eine Geige' zu spielen". Selenskyjs Zustimmungsrate liege bei vier Prozent. Tatsächlich bewegt sich die Zustimmungsrate des ukrainischen Präsidenten in den letzten Umfragen bei etwa 50 Prozent und damit um zwei Prozentpunkte über der des US-Präsidenten.

Gleichklang bis in die Formulierungen

Auf Truth Social fand der US-Präsident für seinen ukrainischen Amtskollegen abwertende und falsche Aussagen: Selenskyj sei "ein Diktator ohne Wahlen", der sich "besser schnell bewegen sollte oder er wird kein Land mehr haben." Wortgleich mit den Behauptungen, die Putin im Dezember 2024 vor dem russischen Fernseh-Publikum verbreitet hatte, wies Trump den ukrainischen Präsidenten mit dem gleichen Argument zurück: Wenn die Ukraine einen "Platz am Tisch" wolle, "müsste das ukrainische Volk nicht sagen, dass es lange her ist, dass wir eine Wahl hatten?"

Den Vorwurf Selenskyjs, wonach Trump in einer russischen "Desinformations-Blase" lebe und das Narrativ der Kreml übernommen habe, ließ der US-Präsident nicht gelten: "Das ist keine Russland-Sache. Das ist etwas, das von mir kommt und von vielen anderen Ländern."

Putins strategische Ziele

Wenige Wochen vor der Großinvasion der russischen Streitkräfte legte Putin der damaligen US-Regierung unter Präsident Joe Biden einen "Vertrag über Sicherheitsgarantien" zwischen den beiden Ländern vor, in dem die langfristigen strategischen Ziele Moskaus niedergelegt wurden. In dem Dokument vom 17. Dezember 2021 verlangte der russische Präsident nichts weniger als den Rückzug der Nato aus den "Staaten der ehemaligen Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken". Die USA sollten sich verpflichten, "eine weitere Osterweiterung der Nato" zu verhindern und den Staaten, die bis zum Zerfall der UdSSR 1991 zur Sowjetunion gehört hatten, "den Beitritt zum Bündnis zu verweigern."

Wo Biden widersprach, stimmt Trump zu

US-Präsident Biden wies damals den russischen Vorstoß entschieden zurück. Jedes unabhängige Land könne über sein eigenes politisches Schicksal bestimmen. Unter US-Präsident Trump kommt der Kreml-Chef seinen Zielen deutlich näher: Eine künftige Nato-Mitgliedschaft der Ukraine wurde von Trump noch vor dem ersten amerikanisch-russischen Treffen in Riad am Dienstag dieser Woche vom Verhandlungstisch genommen. Auch beteiligte sich Trump an der Delegitimierung des ukrainischen Staatspräsidenten und teilte damit das russische Motiv, Selenskyj als angeblich nicht mehr entscheidungsbefugten Präsidenten zu diskreditieren.

Warme Worte aus Moskau nach Washington

Der russische Ex-Präsident Dmitri A. Medwedew zollte Trump in den sozialen Netzwerken uneingeschränkt Lob. Medwedew zitierte die Äußerungen Trumps, wonach Selenskyj "ein Diktator ohne Wahlen" sei: "Wenn Sie mir noch vor drei Monaten gesagt hätten, dass dies die Worte des US-Präsidenten sind, hätte ich laut gelacht", schrieb der ehemalige russische Präsident. Trump habe mit seinen Bemerkungen über Selenskyj "zu 200 Prozent recht. Ein bankrotter Clown."

