Verurteilter pädophiler Priester versetzt - neuer Missbrauch

Der 2013 gestorbene Bischof des Bistums Münster, Reinhard Lettmann, hat in den 70er-Jahren einen verurteilten pädophilen Priester versetzt und damit neuen sexuellen Missbrauch ermöglicht. Das teilte das Bistum Münster am Dienstagabend bei einer Informationsveranstaltung in der betroffenen Kirchengemeinde in Rhede im westlichen Münsterland mit. Der 1964 zum Priester geweihte Mann wurde nach Informationen des Bistums 1968 vom Landgericht Bochum zu einer Bewährungsstrafe wegen Unzucht mit einem abhängigen Kind verurteilt. Dennoch versetzte Lettmann - damals Generalvikar des Bistums - den Kaplan 1971 nach Rhede. Dort verging sich der Priester nach Bistumsangaben an zahlreichen Kindern. Die genaue Zahl ist nicht bekannt.

Bischof Genn bittet um Vergebung

Der stellvertretende Generalvikar des Bistums, Jochen Reidegeld, bat die Opfer in Rhede bei der Versammlung im Namen von Bischof Felix Genn um Vergebung für die Fehler der "kirchlichen Verantwortungsträger". Er erwähnt aber den Namen seines Amtsvorgängers Lettmann (1933-2013) nicht. Dieser war von 1967 bis 1973 Generalvikar, dann Weihbischof und von 1980 bis 2008 Bischof in Münster.

Generalvikar: "Männerbunde" aufbrechen

Reidegeld forderte seine eigene Kirche auf, Frauen den Zugang zu Ämtern möglichst schnell zu ermöglichen und Strukturen wie "Männerbünde" aufzubrechen, die als Ursache der Vertuschung für den Missbrauch in der Kirche gelten. Reidegeld sprach von einer großen Schuld der Verantwortlichen. "Kinder wurden zu Opfern von Heinz Pottbäcker und hätten es nicht werden müssen." Der Gedanke, den Priester ganz aus dem Dienst der Kirche zu nehmen, sei nie gekommen.

Bislang vier Betroffene haben sich gemeldet

Bislang habe das Bistum Kenntnis von vier Betroffenen in Rhede; allein zwei Missbrauchsopfer hätten sich im Vorfeld der Info-Veranstaltung gemeldet. Die katholische Kirche hatte im September eine Studie zu sexuellem Missbrauch vorgestellt. Demnach sollen zwischen 1946 und 2014 mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 Minderjährige missbraucht haben. Im Bistum Münster fanden sich bei 138 Klerikern Hinweise auf Beschuldigungen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger.