Verteidigung in Europa – steigende Budgets, Bevölkerung uneins

Navigieren Sie durch unsere interaktive Karte (externer Link), um Berichte europäischer öffentlich-rechtlicher Medien zu entdecken.

"Wir hätten besser auf Mittel- und Osteuropa hören sollen", räumte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Rede auf der Globsec-Sicherheitskonferenz in Prag im August 2024 ein. Es war ein Eingeständnis eines blinden Flecks in der europäischen Sicherheitsstrategie – ein Problem, das viele Länder nun eifrig zu beheben versuchen.

Starker Anstieg der Militärausgaben in Europa

Europa, einschließlich Russland, ist laut dem neuesten Bericht des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) die Weltregion mit dem größten Anstieg der Militärausgaben im Jahr 2024. Diese stiegen um 17 Prozent und überschritten damit das Niveau am Ende des Kalten Krieges. Innerhalb der EU erreichten die Verteidigungsausgaben schätzungsweise 326 Milliarden Euro im Jahr 2024, etwa 1,9 Prozent des Bundesinlandproduktes (BIP) der Union. Dies markiert das zehnte Jahr in Folge mit Wachstum – über 30 Prozent mehr als 2021. Bemerkenswert ist, dass 23 der 32 NATO-Mitgliedstaaten 2024 das Ziel der Allianz erfüllten oder übertrafen, mindestens zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben. Angesichts wachsender Spannungen an der Ostflanke der NATO forderten die USA ihre Verbündeten erneut auf, ihre Ausgaben auf fünf Prozent des BIP zu erhöhen – ein Thema, das auf dem NATO-Gipfel in Den Haag im Juni zentral sein wird.