Verteidigung auf ganzer Linie – Klingbeils harter Tag

Man möchte nicht in Lars Klingbeils Haut stecken an diesem Montagmorgen. Der SPD-Chef hat aus Parteisicht Wichtiges zu verkünden. Eine Kommission hat nach mehr als einem Jahr Arbeit neue außen- und sicherheitspolitische Leitlinien hervorgebracht und dabei eine ganze Reihe alte SPD-Glaubenssätze über Bord geworfen: Im Papier steht ein klares Bekenntnis zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato für Verteidigung, Selbstkritik für den Umgang mit Russland nach der Annexion der Krim. Deutschland, so heißt es in dem 21-seitigen Papier, solle nun eine Führungsrolle in Europa annehmen.

Kampfpanzer statt Kommission

Die angestrebte Führungsrolle dient den Journalisten aber als Steilvorlage für das Kampfpanzer-Thema, für das sie sich deutlich mehr interessieren: Ob das zögerliche Verhalten des Kanzlers nicht das exakte Gegenteil von Führung sei?

Der Parteichef scheint schnell auf den Posten des Regierungssprechers zu wechseln: Die Panzerfrage sei eine von historischem Ausmaß, sagt Klingbeil. Wenn Scholz noch Zeit brauche, habe das seine volle Unterstützung: "Am Ende – und Sie kennen den Stil von Olaf Scholz – gibt es Ergebnisse." Er erinnert an die Marder-Schützenpanzer-Entscheidung, die zuvor mit US-Präsident Joe Biden genau abgestimmt worden sei.

Verteidigung an allen Fronten

Auch die Frage nach der Ankündigung des polnischen Regierungschefs Mateusz Morawiecki, nun den Antrag zu stellen, Leopard-2-Panzer aus deutscher Produktion in die Ukraine exportieren zu dürfen, gehört normalerweise nicht zum Themenfeld eines Parteichefs.

Klingbeil antwortet trotzdem: In Polen sei ja Wahlkampf. Und auch wenn man das beiseitelasse: "Ich lese ja sehr Unterschiedliches." In dem, was Polen mit einer großen Allianz angekündigt hätte. Da hätten einige Länder danach erklärt, sie seien "missverstanden worden, sie wollen gar keine Kampfpanzer liefern". Oder Finnland, das vielleicht liefern wolle, aber nur wenige Panzer habe, andere Staaten, die sich zu Wort meldeten, hätten gar keine.

Ermahnungen an FDP und Grüne

Und dann geht es um den Koalitionskrach der letzten Wochen. "Ich weiß, was ich als Parteivorsitzender machen würde, wenn aus meiner Partei andauernd solche Querschüsse kommen", sagt Klingbeil. Gemeint sind wohl die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die die Kommunikation des Kanzlers als Katastrophe bezeichnete. Und wohl auch Toni Hofreiter von den Grünen, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, der das Zögern der Bundesregierung in Sachen Leopard 2 einen "erheblichen Fehler" nannte.

SPD-Chef Klingbeil empfiehlt, mit "den entsprechenden Leuten" zu reden: "Das wirft ja auch kein gutes Licht auf die eigene Parteiführung, wenn da andauernd welche so unterwegs sind."

SPD definiert Rolle des Militärs als Mittel der Friedenspolitik

Immer wieder versucht Klingbeil, aufs eigentliche Thema zurückzukommen: Die Arbeit der Kommission. Alle Parteirichtungen waren hier vertreten. Eine der Fragen: Wie definiert die SPD zukünftig die Rolle des Militärs? Klingbeil hätte es, wie in einer Rede angedeutet, als Mittel der Politik verortet. Im Papier ist es nun Mittel der Friedenspolitik geworden. Der zurückhaltende Teil der SPD, zum dem auch Fraktionschef Rolf Mützenich gehört, hat sich hier wohl durchgesetzt. Umstritten bleibt in der SPD aber, inwieweit Deutschland auch militärisch eine Führungsrolle einnehmen sollte.

Scholz‘ Positionen: "Zeitenwende" mal zehn

Klar ist, dass viele der Scholz’schen Positionen Eingang in das Papier gefunden haben. Allein der Begriff "Zeitenwende" taucht zehn Mal auf. Die Grundlagen für Scholz‘ Regierungsverständnis finden sich darin wieder: Zum Beispiel im Umgang mit autoritären Staaten, der Suche nach Alternativen durch strategische Partnerschaften mit Ländern in Asien, Afrika, Lateinamerika, "die uns politisch und gesellschaftlich nahestehen". Diese Partnerschaften sind erklärtes Ziel im Papier.

Der Umgang mit China wird neu definiert. Man könne sich nicht abkoppeln von China, das Land sei Partner bei der Bekämpfung des Klimawandels. Was die Belieferung mit Rohstoffen angeht, setzt die SPD aber auf die Gewinnung neuer Lieferanten. Neben China solle es zukünftig mindestens einen anderen geben.

Nun soll das Papier in der Partei und Öffentlichkeit diskutiert werden, sagt Klingbeil. Im Dezember, so der Plan, wird es auf dem Parteitag verabschiedet. Eine Frage zum eigentlichen Thema kommt dann noch: Wie der Bundeskanzler das Kommissionspapier eigentlich gefunden habe? "Ganz gut", sagt Klingbeil: "Für einen Hanseaten ist das ja schon ein Kompliment."