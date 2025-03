Verteidigung als Schulfach: Lettland als Vorbild für Bayern?

Die Aufrüstung beginnt in Lettland schon im Klassenzimmer. Seit diesem Schuljahr haben alle Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klassen verpflichtend Verteidigungsunterricht. Dabei lernen sie den Umgang mit Schusswaffen – und wie man sich im Gelände nur mit einem Kompass orientiert. Ist so etwas auch in Bayern denkbar?

Fleischmann: Psychologische Kompetenz schulen

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann, hat Verständnis für solche Gedankenspiele. Wenn, dann müsse aber die psychologische Komponente eine entscheidende Rolle spielen, sagte sie im BR24 Thema des Tages: "Wenn wir uns über Selbstverteidigung im kriegerischen Bereich unterhalten, dann gibt es die eine Ebene, die da heißt: Ich kann mich im Wald orientieren, ich kann ein Maschinengewehr bedienen oder aber kriegstauglich sein. Wenn man das machen möchte, so wie das in Lettland jetzt auf der Agenda steht, dann bin ich der Meinung, dass man aber auch die psychologische Kompetenz schulen muss."

Fleischmann zielt dabei auf Fragen ab, wie: Was macht das mit mir, wie sehr macht mir das Angst, dass der Krieg vor meiner Haustüre ist? Wie gehe ich mit diesen Ängsten und Emotionen um? "Das sehe ich dann auch als wichtige Element in diesem Fach", so die Lehrerverbandspräsidentin.

Demokratiebildung ist "die Mitte unseres Auftrags"

Während Lettland direkt an der Grenze zu Russland in der Verteidigung auch schon bei Kindern im Schulalter aufrüstet, sieht Fleischmann die Chancen bei uns eher im Kopf: Man dürfe in der Schule keinesfalls "auch nur einen Schritt zurückgehen", betonte die BLLV-Präsidentin, sondern müsse in der Demokratiebildung von Kindern und Jugendlichen mehrere Schritte vorausgehen.

"Wenn wir jetzt nicht Demokratie erlebbar machen, politische Bildung in die Mitte unseres Auftrags stellen (...) wenn man das jetzt nicht erkennt, dass die demokratisch freiheitliche Grundordnung zu thematisieren ist, zu problematisieren, Widerstände zu diskutierenden sind, dann haben wir verloren." Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes

Nach ihrer Ansicht müssten Schulen nun aufstehen "und die Demokratiebildung in die Mitte unseres Auftrags rutschen" und sie appellierte an Lehrerinnen und Lehrer: Die politische Bildung brauche aufrechte Pädagoginnen und Pädagogen, die sich was "trauen" und "nicht nur den Pytagoras unterrichten".

Jugendoffiziere an bayerischen Schulen

Angesichts der sicherheitspolitischen Zeitenwende und der Kriege in Europa und Nahost setzt das bayerische Kultusministerium die bereits seit 2010 bestehende Kooperation mit der Bundeswehr fort, wonach Jugendoffiziere auch ins Klassenzimmer kommen. Fleischmann ist es dabei wichtig zu differenzieren: Man habe damit in den vergangenen Jahren viel Erfahrung hinsichtlich der Berufsorientierung gesammelt. Der Besuch von Jugendoffizieren sei "ein sehr heißes Thema": Heute, mit einem Krieg vor der Haustüre, der allen auch Angst mache, sei das in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Daher appellierte sie an Lehrerkolleginnen und -kollegen einen Besuch der die Bundeswehr "mit dem Kollegium am besten noch mit der Schülerkonferenz und den Eltern zusammen" gründlich vorzubereiten. Es sei ganz entscheidend zu wissen, "um was es da geht".