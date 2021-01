Versuchte Einreisen mit gefälschten Corona-Tests

Der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg hat vor Einreisen nach Deutschland mit gefälschten Coronatests gewarnt. "In Ländern wie Russland, Ukraine, Türkei oder Ägypten gibt es inzwischen einen großen Markt für gefälschte Tests", sagte er den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Fälschungen kosteten rund ein Viertel eines echten Tests. Teilweise könne man sich die Fälschungen im Internet herunterladen und ausdrucken. "Wenn Personen mit gefälschten Corona-Tests einreisen, besteht ein hohes Risiko, dass Krankheitserreger und auch die Mutation des Corona-Virus eingeschleppt werden", so Sensburg.

45 gefälschte Tests aufgeflogen

Das Problem ist nicht neu. So hat BR24 zum Beispiel im November einen Reisebus mit 57 Fahrgästen in Freilassing gestoppt einreisen wollten – 45 von ihnen hatten gefälschte Corona-Tests dabei.

Einreise aus Beirut: Test von anderer Person

Und am 15. Januar ging die Meldung zu einer Frau aus Jülich durch die Medien, die mit gefälschten Testergebnissen aus dem Libanon in Düsseldorf einreisen wollte. Ein Arzt aus Beirut hatte den Hinweis gegeben, dass die Frau bereits Symptome gezeigt hatte. Aus Angst, den Flug aufgrund des positiven Testergebnisses nicht wahrnehmen zu können, habe eine andere Person den Covid-19-Test im Libanon gemacht und die Personalien der Deutschen angegeben, berichtete die Bundespolizei.

17-Jährige Niederländerin am Flughafen entdeckt

Ein weiteres Beispiel, über das vielfach berichtet wurde, ist das einer 17-jährigen Niederländerin: die Jugendliche, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war, befand sich in der Schweiz in angeordneter Quarantäne und wollte nach Hause flüchten. Am Flughafen Zürich legte sie einen gefälschten positiven Test vor, wurde aber noch festgenommen, bevor sie ins Flugzeug einsteigen konnte.

Bundespolizei prüft verstärkt Corona-Einreiseregeln

Die Bundespolizei hat bereits in den vergangenen Wochen bekannt gegeben, verstärkt die Einhaltung der Coronavirus-Einreiseverordnung zu überprüfen – zum Beispiel am Flughafen Frankfurt. Aber auch in Bayern hat die Bundespolizei ihre Maßnahmen verschärft. Es gebe intensivere Kontrollen und Fahndungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am vergangenen Sonntag. Ab 24. Januar galten strengere Regeln für Einreisende aus Hochrisikogebieten wie zum Beispiel Tschechien, die Urlaubsländer Portugal, Spanien und Ägypten sowie die USA. Wer von dort einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test (PCR-Test) vorweisen können.

Seit heute weitreichende Einreisesperre

Jetzt wurden die Regeln aufgrund von Mutationen des Coroanvirus noch einmal verschärft. Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab heute eine weitreichende Einreisesperre.

Das Kabinett hatte am Freitag ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar beschlossen. Dies sieht allerdings zahlreiche Ausnahmen unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr vor. Betroffen sind zunächst Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch die kleinen afrikanischen Staaten Lesotho und Estwani.

Bei rund 40 Ländern negativer Test direkt bei Einreise

Rund 160 der knapp 200 Länder weltweit sind inzwischen in eine von drei Corona-Risikokategorien eingestuft. Für rund 40 Länder in den beiden höheren Kategorien - darunter die Mutationsgebiete - wurden die Regeln bereits in der vergangenen Woche verschärft. Bei der Einreise aus diesen Ländern muss man nun schon bei Einreise einen negativen Test vorlegen, was an der deutsch-tschechischen Grenze zu Schlangen und Staus geführt hat.

Unter Verwendung von Material der Nachrichtenagentur dpa.