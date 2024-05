Verspätung bei Fernzügen: Deutsche Bahn will pünktlicher werden

Trotz eines schwachen Starts in das laufende Jahr will die Deutsche Bahn das Pünktlichkeitsziel für ihre Fernverbindungen in diesem Jahr noch erreichen. "Wir wollen in diesem Jahr die Wende schaffen", sagte Bahnchef Richard Lutz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) laut Vorabbericht vom Freitag.

In den ersten vier Monaten seien nur etwa 65 Prozent der Fernzüge pünktlich gewesen, damit könne man nicht zufrieden sein. "Wir wollen 2024 im Schnitt 70 Prozent schaffen. Unter dieser Schwelle steigt die Unzufriedenheit der Kunden besonders stark."

Verspätungen im Fernverkehr: Das sind die Gründe

Hauptgründe für die hohe Zahl an Verspätungen sind der wachsende Zugverkehr auf einem störungsanfälligen Schienennetz. Hauptstrecken werden in den nächsten Jahren saniert, die Baustellen verursachen aber erst einmal neue Engpässe.

Bahnchef Lutz fordert weiter die Politik auf, die laufenden Reparaturarbeiten am bestehenden Netz den Neubau von Bahnstrecken nicht zu vernachlässigen. "Es genügt nicht, dass wir bestehende Infrastruktur sanieren", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG der FAS. "Wir müssen auch Strecken neu bauen", so Lutz.

Der Neubau sei wichtig, um schnellen und langsamen Verkehr zu trennen, betonte der Bahnchef. "Das schafft nicht nur zusätzliche Kapazität, sondern stabilisiert den gesamten Betrieb".

Fernverkehr soll bis 2028 zu 80 Prozent pünktlich sein

Laut Lutz strebt die Deutsche Bahn nämlich für ihre Fernverbindungen in einigen Jahren wieder eine Pünktlichkeitsquote von 80 Prozent an. "Unser Ziel ist, dass wir ab 2028 im Fernverkehr wieder bei 80 Prozent Pünktlichkeit sind. Das ist anspruchsvoll, aber es ist wichtig", sagte Lutz der FAS.

Mehr als 80 Prozent Pünktlichkeit hatte die Bahn im Jahresdurchschnitt zuletzt im Corona-Jahr 2020 erreicht: 81,8 Prozent aller ICE- und IC/EC-Züge waren damals nach Plan unterwegs. Davor landeten die Fernzüge letztmals 2011 exakt bei 80,0 Prozent Pünktlichkeit.

Bei der sogenannten betrieblichen Pünktlichkeit wird betrachtet, wie viele Haltestellen mit weniger als sechs Minuten Verspätung erreicht werden. Diese Stopps werden als pünktlich gewertet.