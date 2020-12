Versorgungsengpässe in Großbritannien befürchtet

Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, die wegen der mutierten Variante des Coronavirus erlassenen strikten Reiseverbote von und nach Großbritannien zurückzunehmen. "Verbote von Flug- und Zugreisen sollten angesichts der Notwendigkeit, essenzielle Reisen zu gewährleisten und Unterbrechungen der Versorgungskette zu vermeiden, ausgesetzt werden", erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag. Von nicht unbedingt notwendigen Reisen solle aber "abgeraten" werden.

Mehr als tausend Lastwagen stauen sich auf dem Weg nach Dover

Frankreich hatte am Sonntag überraschend den kompletten Warenverkehr von Großbritannien am Ärmelkanal für 48 Stunden gestoppt, nachdem die britische Regierung ihre Erkenntnisse über die neue Coronavirus-Variante mitgeteilt hatte. Bis der Virussstrang untersucht ist, ist ihnen die Einreise verboten. Der Regierung zufolge hatten sich daraufhin in der Nacht auf Dienstag über 1.000 Lastwagen auf dem Weg nach Dover angestaut.

Die britische Innenministerin Priti Patel sagte, auf der Hauptautobahn in den Hafen von Dover stünden 650 Fahrzeuge Schlange. Weitere 873 seien zum nahe gelegenen, außer Betrieb genommenen Flughafen Manston umgeleitet worden. Bereits zuvor war es zu Staus bei den Importen aus der EU nach Großbritannien gekommen, weil viele Unternehmen wegen des drohenden Scheiterns der Post-Brexit-Gespräche ihre Bestände auffüllen wollten.

Rasche Einigung angestrebt

Die Regierung in London hofft auf eine rasche Einigung mit Paris auf Maßnahmen, um den Warenverkehr wieder aufzunehmen und Versorgungsengpässe möglichst zu vermeiden. Die Botschafter der EU-Länder hatten am Montag gemeinsam mit Experten beraten und die Kommission beauftragt, Empfehlungen für ein koordiniertes Vorgehen zu erarbeiten. "Während es wichtig ist, rasch vorübergehende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die weitere Ausbreitung des neuen Virusstamms zu begrenzen, (...) sollten wichtige Reisen und der Transit von Passagieren erleichtert werden", erklärte die Behörde nun.

Frische Lebensmittel könnten schnell knapp werden

Auch der britische Einzelhandelsverband BRC (British Retail Consortium) hat inzwischen vor Folgen für Verbraucher gewarnt, sollte der Warenverkehr am Ärmelkanal nicht innerhalb eines Tages wieder aufgenommen werden. "Es gibt ein potenzielles Problem direkt nach Weihnachten und da geht es um frische Produkte. Wir reden hier über Dinge wie Salat, Gemüse, frisches Obst, die hauptsächlich aus Europa kommen in dieser Jahreszeit", sagte Andrew Opie, der beim BRC für Lebensmittel zuständig ist, der BBC am Dienstag. Großbritannien produziert zu dieser Jahreszeit sehr wenige Lebensmittel selbst. Es ist auf Produkte angewiesen, die aus Europa per Lastwagen transportiert werden.

Angst vor Virus-Mutation führte zu zahlreichen Einreiseverboten

Großbritannien hatte am Wochenende wegen der raschen Verbreitung der mutierten Corona-Variante vor allem in Südengland die internen Pandemie-Maßnahmen erheblich verschärft. Viele EU-Länder reagierten daraufhin mit Grenzschließungen und Einreiseverboten aus Großbritannien für mindestens 48 Stunden. Flug- und Zugverbindungen wurden eingestellt. Frankreich schloss auch die Grenzen für den Frachtverkehr.

Deutschland stellte am Wochenende den Flugverkehr aus Großbritannien zunächst bis Ende des Jahres ein. Am Dienstag verhängte das Bundesgesundheitsministerium dann ein generelles Beförderungsverbot bis zum 6. Januar für Reisende aus Großbritannien, Nordirland und Südafrika, wo das neue Virus ebenfalls grassiert. Es wird davon ausgegangen, dass die neue Form des Erregers deutlich ansteckender ist als die bisherige.