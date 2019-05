Versöhnung und Einigkeit: Ruanda 25 Jahre nach dem Völkermord

Eine schwarz-weiße Kuh muht klagend in einem Bretterverschlag hinter einem säuberlich verputzen grauen Haus. Auf dem schmalen Dorfplatz nebenan sitzen Männer und Frauen schwatzend im Schatten. Die Feldarbeit ist getan, es ist später Nachmittag in Mbyo, einem Dorf etwa zwei Autostunden von der Hauptstadt Kigali. Es sieht aus wie jedes andere Dorf im ländlichen Ruanda. Aber nur auf den ersten Blick.

"Ich habe am Völkermord an den Tutsi teilgenommen. Ich wohne hier, weil ich um Vergebung gebeten habe. Und mir wurde vergeben, dass ich meinem Land so untreu geworden bin." Frederique

Täter und Opferfamilien Tür an Tür

Frederique ist heute Ortsvorsteher von Mbyo, einem sogenannten Dorf der Versöhnung. Die Hilfsorganisation "Prison Fellowship Rwanda“ hat es gegründet, als eines von mittlerweile acht im ganzen Land. Projektmanager Jean-Paul Ntwari erklärt: "Wir haben beide Seiten zusammengebracht, die Überlebenden des Völkermordes und die Mörder, als Zeichen von praktischer Versöhnung. Ein Überlebender lebt Tür an Tür mit einer Person, die getötet hat, die am Mord seiner eigenen Familienmitglieder beteiligt war.“

Einfach war das nicht am Anfang, sagt Jacklina Mukamana. Die zierliche Frau in einem schwarz-weißen, traditionellen Kleid mit blau gemustertem Kopfputz hat das Blutbad 1994 nur mit viel Glück überlebt, erzählt sie. "Meine Familie war die erste, die hier in der Gegend getötet wurde. Aber ich war nicht zu Hause. An diesem Tag bin ich früh aufgewacht und in den Wald gegangen, um unsere Kühe zu holen. Als ich gegen elf Uhr morgens zurückgekommen bin, lagen überall Leichen auf unserem Grundstück. Alles war voller Blut.“

Irgendwie hat sie es geschafft, den schwer bewaffneten Killern zu entkommen und durch den Busch nach Burundi zu flüchten. Aber nach ihrer Rückkehr stand sie vor dem Nichts.

Ohne Gerechtigkeit keine Versöhnung

Jean-Paul Ntwari erklärt: "Nach dem Genozid war alles zerstört, die Häuser und auch die Wirtschaft. Die Überlebenden und auch die Täter konnten nirgends bleiben. In unseren Dörfern haben wir sie bei der Landwirtschaft und der Viehhaltung unterstützt. Sie konnten sich so ein neues Leben aufbauen."

Die finanzielle Hilfe war ein Anreiz, nach Mbyo zu ziehen. Aber ein solches Projekt der gelebten Versöhnung war nur möglich, nachdem die Täter gefunden und für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden konnten, erzählt Fidèle Ndayisaba von der staatlichen Kommission für Einigkeit und Versöhnung: "Nach dem Völkermord, der das schlimmste Verbrechen war, das jemals in Ruanda verübt wurde und das mit dem größten Ausmaß, brauchten wir Gerechtigkeit. Denn ohne Gerechtigkeit kann es keine wirkliche Versöhnung geben.“ Eine fast unlösbare Aufgabe in einem Land, in dem fast die gesamte Bevölkerung zu Tätern geworden ist.

"Direkt nach dem Genozid - Ende 1994, Anfang 1995 – hatten wir 120.000 Menschen in den Gefängnissen, die auf ihren Prozess gewartet haben. Es hätte mehr als 100 Jahre gedauert, all diese Leute vor Gericht zu stellen.“ Fidèle Ndayisaba von der staatlichen Kommission für Einigkeit und Versöhnung

Traditionelle Dorfgerichte aus vorkolonialer Zeit

Ruanda hat deshalb einen weltweit einzigartigen Weg gewählt, die Täter zur Verantwortung zu ziehen: Es hat die Gacacas wieder belebt - die traditionellen Dorfgerichte aus vorkolonialer Zeit. Die Gacacas haben bis 2012 getagt und insgesamt fast zwei Millionen Täter abgeurteilt. Viele haben gestanden, weil sie dafür eine mildere Strafe bekommen haben. Darunter auch Frederique aus Mbyo: "Sich vor alle Leute zu stellen und so etwas zuzugeben, war nicht leicht. Normalerweise sagt man lieber, dass man etwas Gutes für das Land getan hat. Wir waren wie Terroristen. Aber wir hatten keine Wahl: Wir wollten das einfach loswerden. Denn selbst, wenn uns die Menschen nicht vergeben können, dann wird Gott das tun."

Frederique hat nach dem Genozid neun Jahre im Gefängnis gesessen und auf seinen Prozess gewartet. Betreut wurde er in dieser Zeit von der "Prison Fellowship“ und anderen Organisationen, die sich um die Programme zur Rehabilitation und Umerziehung kümmern. Fidèle Ndayisaba von der staatlichen Kommission für Einigkeit und Versöhnung sagt: "Das Ziel dieser Programme ist es, bei Reue und Schuldeingeständnis zu helfen. Reue, Vergebung und das Vermeiden von Racheakten sind Teil des Erfolgs des Prozesses der Einigkeit und Versöhnung in Ruanda."

Das Trauma ist nicht überwunden

Die Angst, dass eines Tages wieder Nachbarn ihre Nachbarn blutig niedermetzeln können, ist da bei den Überlebenden. Das Trauma des Völkermordes ist noch nicht überwunden, aber die Ruander sind offenbar fest entschlossen, alles zu tun, damit so etwas nie wieder geschieht. Allen voran der Präsident persönlich.

"Wir müssen mit der Situation fertig werden, dass die Angehörigen der Opfer mit den Tätern wieder Tür an Tür leben. Das ist das Leben, das die Menschen hier ertragen müssen.“ Paul Kagame, Präsident Ruanda

Das hat Paul Kagame – selbst Tutsi und Anführer der Truppen, die dem Morden nach 100 Tagen ein Ende bereitet haben – immer wieder betont. "Unity and Reconciliation“ – Einigkeit und Versöhnung, Ruanda hat diese beiden Ziele, neben der Sicherheit, zur zentralen Aufgabe der Regierung gemacht. Fidèle Ndayisaba von der gleichnamigen Kommission ist zuversichtlich: "Weil wir in Ruanda so lange Hass praktiziert und eine Ideologie des Genozids entwickelt haben, ist es 1994 zu dieser Tragödie gekommen. Es war notwendig, das Land nach seiner Befreiung wieder zu einen.“