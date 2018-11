Verschollenes argentinisches U-Boot gefunden

Ein Tauchroboter habe es in 800 Metern Tiefe entdeckt, teilte das Militär mit. Es liege in Gewässern nahe der Halbinsel Valdés südlich von Buenos Aires im argentinischen Patagonien. Für die Suche war ein Roboter des amerikanischen Schiffs "Ocean Infinity" eingesetzt worden. Es habe eine "positive Identifizierung" gegeben, erklärte die Marine.

44 Besatzungsmitglieder

Das U-Boot "San Juan" war am 15. November 2017 mit 44 Besatzungsmitgliedern an Bord verschollen. Die Marine gab während der Suche damals bekannt, in der Nähe habe es eine Explosion gegeben, als das U-Boot verschwand.

Am Donnerstag hatte sich das Verschwinden des U-Boots das erste Mal gejährt. In einer Ansprache an die Hinterbliebenen der Crewmitglieder sagte der argentinische Präsident Mauricio Macri, die Familien seien nicht allein. Das Land fühle sich verpflichtet, "die Wahrheit" rund um den Vorfall herauszufinden.

Intensive Suche

Insgesamt halfen bei der Suche nach dem U-Boot 18 Länder. Zwar war schnell klar, dass es keine Überlebenden geben würde, die Marine suchte aber weiter nach dem Boot.