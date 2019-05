Verschlüsselte Handys für Gangster - Lange Haft für Kanadier

Wegen des Verkaufs unknackbarer Smartphones an Kriminelle in aller Welt muss ein Mann in den USA für neun Jahre hinter Gitter. Die Geschäfte von Vincent Ramon hätten Banden ermöglicht, mit Drogen zu handeln und sogar Morde zu planen, ohne dabei von der Polizei erwischt zu werden, befand ein Bundesgericht im kalifornischen San Diego. Der Kanadier hatte sich im Herbst 2018 der Verschwörung zur organisierten Kriminalität schuldig bekannt. Nach Behördenangaben ist es das erste Urteil dieser Art in den USA.

Löschen von Handydaten per Fernsteuerung

Ramon betrieb die Firma Phantom Secure, die Blackberry-Smartphones mit entkernter Software anbot, mit denen Nutzer per Abo über ein sicheres Netzwerk mit Sitz in Panama und Hongkong verschlüsselte Nachrichten versenden konnten. Falls die Geräte beschlagnahmt würden, konnte das Unternehmen die Handydaten per Fernsteuerung löschen.

Drogenkartell und Hells Angels unter den Kunden

Zu Ramons Kunden gehörten laut Staatsanwälten das mexikanische Sinaloa-Drogenkartell und ein globaler Drogen- und Glücksspielring, den der Ex-Nachwuchs-Footballspieler Owen Hanson betrieb. Dieser verbüßt eine 21-jährige Haftstrafe. Andere Bezieher verschlüsselter Smartphones von Phantom Secure waren Hells Angels in Australien: Mitglieder des bekannten Motorrad- und Rockerclubs nutzten die Geräte, um nach Behördenangaben etliche Morde auszuhecken.

7.000 unknackbare Handys verkauft

Insgesamt wurden mindestens 7000 unknackbare Handys verkauft, Ramon verdiente Millionen. "Das Ausmaß dieses Falls ist atemberaubend", sagte Staatsanwalt Andrew Young. Ramon gab sich reumütig. Es tue ihm leid, er übernehme die Verantwortung für seine Aktionen, teilte der 41-Jährige dem Richter mit. Vier mutmaßliche Komplizen von Ramon sind noch flüchtig.