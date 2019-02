"Verschleppung": Dobrindt kritisiert Barley wegen Dschihadisten

Alexander Dobrindt spricht von "Hinhaltetaktik" und "Verschleppung". Die Vorwürfe des CSU-Landesgruppenchefs zielen auf SPD-Justizministerin Katarina Barley. In deren Haus liegt seit vergangenem Jahr ein Gesetzentwurf des Innenministers Horst Seehofer.

Dobrindt nennt das "höchst fahrlässig". Auch aus der CDU wird Kritik am Koalitionspartner SPD laut.

Seehofers Gesetzentwurf vor drei Monaten verschickt

Seinen Gesetzentwurf hatte der CSU-Politiker Seehofer schon vor drei Monaten verschickt. Er setzte damit eine Vereinbarung des Koalitionsvertrags um: Demnach wollen Union und SPD es ermöglichen, Dschihadisten die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen: "Wir werden einen neuen Verlusttatbestand in das Staatsangehörigkeitsgesetz einfügen, wonach Deutsche, die eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren können, wenn ihnen die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann."

Voraussetzung für den Passentzug ist also, dass die Islamisten "Doppelstaatler" sind.

Offenbar gibt es rechtliche Bedenken

Schon jetzt gilt, dass ein "Doppelstaatler" seinen deutschen Pass verliert, sobald er ohne behördliche Erlaubnis in den Dienst ausländischer Streitkräfte tritt. Die Koalition will das nun auf extremistische Organisationen wie den "Islamischen Staat" ausweiten. Damit verbindet sich die Hoffnung, Extremisten leichter an einer Einreise nach Deutschland hindern zu können.

Weshalb der Gesetzentwurf nicht vorankommt, ist unklar. Ein Sprecher des Justizministeriums verweist laut Tageszeitung "Die Welt" auf "regierungsinterne Abstimmungen". Offenbar gibt es rechtliche Bedenken. Das "Handelsblatt" verweist aufs Rückwirkungsverbot: Demnach würde das neue Gesetz nicht für solche Islamisten gelten, die in der Vergangenheit für eine Terror-Gruppe tätig waren oder es derzeit sind.