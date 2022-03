Versailles-Gipfel: Mehr Geld für Verteidigung, mehr Militärhilfe

Noch mehr Beistand für die Ukraine, größere europäische Unabhängigkeit auf wichtigen Politikfeldern – das sind die Weichenstellungen von Versailles. Die Staats- und Regierungschefs haben beim Gipfel ihre Absicht bekräftigt, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Und sie wollen möglichst schnell die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen beenden. Der Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, stellt zum Abschluss fest: "Europäische Souveränität - das haben manche noch vor einigen Jahren als Slogan aus der französischen Phantasie betrachtet, jetzt sehen alle, das ist eine absolute Notwendigkeit."

Ende der russischen Energieabhängigkeit bis 2027?

Souveräner werden – das will die EU vor allem in den Beziehungen zu Russland. Die Gemeinschaft setzt verstärkt auf andere Energielieferanten und sie will erneuerbare Energien schneller ausbauen. Noch ist Russland der größte Importeur von fossilen Brennstoffen in die EU. Aber die Kommission hat Pläne entwickelt, um das zu ändern, sagt deren Präsidentin Ursula von der Leyen: "Mitte Mai werden wir einen Vorschlag machen, um bis 2027 unsere Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland zu beenden, gestützt auf nationale und europäische Ressourcen."

Borrell: 500 Millionen Euro zusätzlich für ukrainische Armee

Den Menschen, die in der Ukraine unter Krieg und Vertreibung leiden, versprechen die Staats- und Regierungschefs weitere Unterstützung – auch militärischer Art. Der Gipfel hat auf Anregung des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell weitere Mittel freigegeben: "Mein Vorschlag ist, unsere Unterstützung zu verdoppeln, also 500 Millionen Euro zusätzlich für die ukrainische Armee und wir diskutieren weiter über zusätzliche Sanktionen gegen Oligarchen und die russische Wirtschaft."

Damit stellt die EU insgesamt eine Milliarde an Militärhilfe bereit aus der sogenannten Friedensfazilität – die wird von den Mitgliedsstaaten über Beiträge außerhalb des regulären EU-Haushaltes finanziert. EU-Ratschef Charles Michel erklärt: "Wir sagen unseren ukrainischen Freunden mit Nachdruck, dass sie Mitglied der europäischen Familie sind."

Scholz pocht auf Einhaltung der Regeln für EU-Beitritt

Diese Formulierung von der Ukraine als Teil der Familie wurde auf dem Gipfel öfter verwendet – sie umschreibt die engere Anbindung des Landes an EU-Strukturen, ohne ihm aber einen schnellen Beitritt in Aussicht zu stellen. Die üblichen Verfahren müssen eingehalten werden – darauf bestehen mehrere EU-Regierungen, auch die deutsche. Bundeskanzler Olaf Scholz: "Es ist so, dass wir ja sehr klare Prinzipien und Kriterien haben, die für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union existieren und die sind auch wichtig, weil ja nur so der spätere Zusammenhalt der Union auch gewährleistet werden kann."

Litauens Präsident Gitanas Nauseda ist trotzdem zufrieden: "Wir haben unseren Freunden und Partnern in der Ukraine ein entscheidendes und notwendiges Zeichen gesandt. Die Botschaft ist, wir sind bereit, eine Perspektive zu geben und das Verfahren zu beginnen."

Gemeinsame Schuldenaufnahme findet keine Mehrheit

Am Rande des Gipfels spielte auch der französische Vorschlag eine Rolle, große Vorhaben wieder durch gemeinsame Schulden zu finanzieren, ähnlich wie den Wiederaufbaufonds in der Corona-Pandemie. Italien unterstützt das, aber die Niederlande und Deutschland halten ein solches Programm derzeit nicht für notwendig.