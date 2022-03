Versailles-Gipfel: Emotionale Debatte über Ukraine

Nehammer begrüßt Schröders Moskaureise

Ähnlich äußerte sich der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer: Schnelle Hilfe, langes Beitrittsverfahren. "Es braucht das Bekenntnis, dass wir das unterstützen, aber gleichzeitig aber auch die Klarheit, dass es ein langer Prozess ist." Nehammer begrüßte grundsätzlich das Treffen des deutschen Altkanzlers Gerhard Schröder mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau: "Ich glaube, dass alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um Gesprächskanäle herzustellen. Man wird das dann bewerten müssen, wenn Schröder über Ergebnisse berichtet."

Bundeskanzler Olaf Scholz wollte Schröders Reise nicht kommentieren. Scholz hatte vor dem Gipfel zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Putin telefoniert. Macron sagte danach, er sei beunruhigt und pessimistisch. "Ich sehe in den nächsten Stunden oder Tagen keine diplomatische Lösung. Aber wir werden in den kommenden Tagen wieder mit Präsident Putin reden und sehen, ob sich auf der Gegenseite etwas bewegt", sagte Macron.

Bundesregierung hält an russischen Energieimporten fest

Die Staats- und Regierungschefs sind sich grundsätzlich einig darin, dass sie ihre Abhängigkeit von Gas, Öl und Kohle aus Russland verringern wollen. Wie schnell, dabei gehen die Ansichten allerdings auseinander. Die Bundesregierung hält vorerst an russischen Energieimporten fest. Alternativen gebe es nicht von heute auf morgen, hat Kanzler Scholz erklärt. Das hält der lettische Regierungschef Krisjanis Karins nicht mehr für tragbar. "Ich bin überzeugt, dass wir entscheiden sollten, Energieimporte aus Russland zu stoppen, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, um den Krieg zu beenden", so Krisjanis Karins. Er äußert Hoffnung auf ein Umdenken der Bundesregierung.

Auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik zeigen sich Differenzen. Darum geht es heute am zweiten Gipfeltag. Gastgeber Macron kann sich eine enge Zusammenarbeit wie beim Corona-Hilfsfonds vorstellen, um weitere Krisen zu bestehen. "Wir werden eine gemeinsame europäische Investitionsstrategie brauchen. Das haben wir mit dem Wiederaufbauplan vom Sommer 2020 begonnen. Das ist teilweise auch weiter anwendbar. Aber mit Zielen, die wir definieren werden, muss man sehen, ob es weitere Entscheidungen braucht", sagte Macron.

Einigkeit über mehr Autonomie

Gemeinsame Schulden nicht als Ausnahme, sondern als europäische Regel, um Verteidigungsbereitschaft oder die Umstellung auf erneuerbare Energien zu bezahlen? Da macht der niederländische Premier Rutte nicht mit: "Innerhalb des bestehenden Wiederaufbauplanes haben wir noch eine Menge zu tun. Und ich denke, wir sollten uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist - in Verteidigungsfragen oder um so gut wie möglich auf die Energiekrise zu reagieren."

Einig sind sich die 27 in dem Ziel, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik Europas strategische Autonomie auszubauen - etwa beim Einkauf von Rohstoffen oder in der Produktion von Halbleitern.