Verpflichtendes Tierwohllabel nimmt die erste Hürde

Tausend Mal probiert und tausend Mal ist nichts passiert. Dieser abgewandelte Songtext beschreibt recht präzise das Ringen um ein Tierwohlkennzeichen für Fleisch. Generationen von Bundeslandwirtschaftsministerinnen und -ministern hatten darüber gesprochen, die staatliche Kennzeichnung immer wieder angekündigt. Gekommen ist sie nicht. Am Mittwoch wurde ein neuer Anlauf im Bundeskabinett beschlossen. Aber hat es nun "Zoom" gemacht?

Wohl ab Mitte 2023: Neue Kennzeichnung in Schwarz-Weiß

Aus Sicht von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (B.90/Grüne) ganz offensichtlich. Das sei ein guter Tag für Verbraucherinnen und Verbraucher und für Landwirte, sagt Özdemir nach der Sitzung des Bundeskabinetts. Die Verbraucher könnten bald auf einen Blick sehen, wie ein Tier gehalten wurde.

Bald heißt für Özdemir voraussichtlich ab Mitte 2023. Ab dann würde das Label verpflichtend. Es soll auf den Lebensmitteln gut sichtbar angebracht werden. Allerdings kommt das Label des Landwirtschaftsministeriums recht unscheinbar daher: ein leicht abgerundetes schwarz-weißes Rechteck.

Fünf Kategorien für Herkunft

Es soll fünf Kategorien haben, die die Lebensumstände des Tiers vor der Schlachtung sichtbar machen: Die Haltungsform "Stall" erfüllt die gesetzlichen Mindeststandards. Bei der Stufe "Stall und Platz", hat das Tier mindestens 20 Prozent mehr Raum. "Frischluftstall" bedeutet mindestens 46 Prozent mehr Platz und dauerhafte Frischluftzufuhr. Bei "Auslauf/Freiland" sind es 86 Prozent und mindestens acht Stunden Auslauf am Tag oder Freilandhaltung. Eine weitere Kategorie ist "Bio". Sie erfüllt die EU-Ökoverordnungsvorgaben.

Label nur für Schweinefrischfleisch, nicht für Wurst

Allerdings gilt die Kennzeichnung zunächst nur für frisches Schweinefleisch und auch nur wenn es unverarbeitet in der Verpackung liegt. Das heißt, wer etwas über das Schwein in der Wurst erfahren will, ist zunächst weiter auf die freiwilligen Kennzeichnungen, beispielsweise des Handels, angewiesen. Die Gastronomie muss ebenfalls nicht kennzeichnen. Und auch die Zuchtsauenhaltung, die oft im Ausland stattfindet, wird nicht neu geregelt.

Bauernverband sieht deutliche Schwachstellen

Für die Interessensvertretung der Landwirte liegt hier eine der "deutlichen Schwachstellen und Lücken, mit denen die angestrebte Wirkung nicht nur verfehlt, sondern in Teilen sogar konterkariert" wird, wie Bauernpräsident Joachim Rukwied am Mittwoch erklärte. So könnten betäubungslos kastrierte Ferkel weiter aus dem Ausland in den heimischen Markt importiert werden und würden dennoch das Tierwohllabel erhalten. Rukwied fordert zusätzlich eine Herkunftskennzeichnung.

Tierschutzbund: "Gesetzentwurf ist eine Enttäuschung"

Alles drehe sich nur um die Haltung von Schweinen, kritisiert Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbunds, der ein eigenes Tierwohllabel im Angebot hat. "Entscheidende Bereiche wie Transport und Schlachtung bleiben unangetastet", erklärte Schröder am Mittwoch. Alles in allem sei der Gesetzentwurf eine Enttäuschung.

Özdemir: Label ist "erster Schritt"

Vieles sei noch nicht enthalten, gibt der Bundeslandwirtschaftsminister zu. Aber er müsse sich erst in Brüssel genehmigen lassen, dass Deutschland bei der Haltungskennzeichnung "vorangeht". Wenn die nötige "Notifizierung" da sei, "werden wir weitergehen", sagt Özdemir.

Gemeint ist, das Label dann auf Sauenhaltung und weitere Nutztierarten auszudehnen. Die Schweinehaltung ist aus seiner Sicht der erste Schritt. Zusätzlich zur Haltungskennzeichnung plant der Minister eine Herkunftskennzeichnung für Fleisch. Die sei bereits auf europäischer Ebene für Anfang kommenden Jahres geplant.

Wenn das nicht funktioniert, will Özdemir sie nur für Deutschland einführen, sein Ministerium arbeite bereits an einer Lösung. Die Idee dahinter: Fleisch aus Deutschland könnte, wenn klar erkennbar, trotz höherer Preise besser verkauft werden.

Weiter Weg bis zum staatlichen Tierwohllabel

Bis das verpflichtende Label kommt, hat es aber noch einen weiten Weg vor sich: Nach den Genehmigungen in Brüssel muss das Gesetz noch durch Bundestag und Bundesrat. Und im Bundestag war schon einmal ein Entwurf für die Haltungskennzeichnung gescheitert. Özdemirs Vorgängerin Julia Klöckner (CDU) hatte eine freiwillige Kennzeichnung geplant, die die Abgeordneten nicht unterstützten.

Dass auch der nun vorliegende Entwurf nicht unumstritten ist, hatte FDP-Fraktionsvize Carina Konrad noch vorm Kabinettsbeschluss angedeutet: "Das Kabinett beschließt jetzt eine erste Diskussionsgrundlage."