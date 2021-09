Vernachlässigt und versteckt-Menschen mit Behinderung in Serbien

"Ich bin doch da," tröstet Strahinja seinen Vater und Zlata lächelt. Sie und Stevan träumen von einer Künstlerkolonie mit Tieren und Landwirtschaft, in der Menschen mit und ohne Behinderungen leben und arbeiten können. Aber leider fehlt das Geld.

Der Staat beschützt Einrichtungen mehr als Menschen

Wäre Strahinja in einem Heim in Serbien aufgewachsen, er wäre wohl niemals zu diesem so autonom lebenden glücklich wirkenden Menschen geworden. Und auch der enge Kontakt zu den geliebten Eltern wäre schwierig oder unmöglich gewesen. Denn die Heime in Serbien entscheiden auch über das Besuchsrecht von Eltern, denen de facto verboten werden kann, ihre Kinder zu sehen.

Der Staat beschützt Einrichtungen und deren Angestellte mehr als die Kinder, diejenigen die er beschützen sollte. Dragana Ćirić Milanović von der Menschenrechtsorganisation „Disability Rights International“. Sie begutachtet serbische Heime seit Jahren

Vladimirs Vater Dragan Miljvić hat seine Kritik an den Zuständen in serbischen Heimen öffentlich gemacht. Das ist ein großes Risiko im autokratischen Serbien von Präsident Aleksandar Vučić. Stark eingeschränkte Pressefreiheit, keine garantierte Gewaltenteilung und Korruption werden mit Vučić und dessen regierender Fortschrittspartei in Verbindung gebracht und offene Kritik kann gefährlich sein. Tatsächlich könnte Dragan Miljević nun ein Kampf um das Sorgerecht für Vladimir drohen. Sein Vater führt das auf seine öffentliche Kritik an den Missständen zurück Er sähe seinen Sohn gerne in einem Heim in Pančevo oder in Šabac. Doch für den ersehnten Umzug ist die Meinung des jetzigen Heims in Trbunje wichtig und dort heißt es, Vladimir sei aggressiv.

Warum sagen sie im Heim, dass er aggressiv ist? Weil sie nicht auf ihn verzichten wollen. Denn sie bekommen monatlich 50-60.000 Dinar für ihn – umgerechnet rund 450 Euro. Wenn er bei mir ist bekommen sie trotzdem Geld und ich als Arbeitsloser muss in dieser Zeit für seinen Lebensunterhalt aufkommen. Das Geld fließt in die Taschen der lokalen Mächtigen. Dragan Miljević kämpft um seinen Sohn

Mehrmals am Tag gehen Vater und Sohn spazieren und an diesem Abend lächelt Vladimir entspannt und hält die Hand seines Vaters ganz fest. Ich bin Sozialist und Humanist, führt dieser aus während er immer wieder seine alten Gummischlappen festziehen muss. Seinen Sohn Vladimir will er nicht wieder ins Heim nach Trbunje zurückbringen. Denn wie immer würde Vladimir sich sträuben und weinen. Ein schwerer Gang den sein Vater vermeiden möchte. Aufgrund der Bedingungen in Trbunje fürchtet er sogar um das Leben seines Sohns. Er will für Vladimir eine Tagesbetreuung finden und weiterkämpfen - komme was da wolle.

Ich würde mich schämen, wenn ich Angst hätte, etwas zu Gunsten meines Kindes zu sagen. Ich kann nicht begreifen, dass sich jemand vor einem Politiker fürchtet, wenn man um das Interesse seines Kindes kämpft, dessen Leben gefährdet ist. Dragan Miljević