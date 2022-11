Vermittlungsausschuss gibt grünes Licht für Bürgergeld

Bedürftige können sich 2023 auf höhere staatliche Leistungen und eine bessere Betreuung durch die Jobcenter freuen. Am Mittwochabend billigte der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einen Kompromiss zum Bürgergeld, auf den sich "Ampel" und Union bereits am Dienstag geeinigt hatten. Vertreter beider Seiten hatten bereits im Vorfeld mit einer raschen Einigung zu der Nachfolge-Reform von Hartz IV gerechnet. Am Freitag stimmen Bundestag und Bundesrat über den Gesetzentwurf ab.

Was ändert sich mit dem Bürgergeld?

Das Bürgergeld ist eine Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Es soll sicherstellen, dass der Lebensbedarf gewährleistet werden kann. Das Bürgergeld legt einen größeren Schwerpunkt auf Weiterbildung.

Der Regelsatz soll um rund 50 Euro auf 502 Euro monatlich angehoben werden. Es gibt ein Schonvermögen in Höhe von 40.000 Euro, im ursprünglichen Gesetzestext lag es bei 60.000 Euro. Die Karenzzeit, in der es nicht angetastet wird, liegt jetzt bei einem Jahr, ursprünglich waren zwei Jahre vorgesehen.

Ursprünglich sollte es eine Vertrauenszeit von sechs Monaten geben, in der keine Sanktionen verhängt werden, falls Betroffene Vorgaben nicht einhalten. Diese Zeit fällt mit dem neuen Entwurf weg.

Geplant ist, dass das entsprechende Gesetz zum Bürgergeld zum 1. Januar in Kraft tritt und dann schrittweise umgesetzt wird.

Scholz: bessere Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich am Mittwochmorgen zufrieden gezeigt mit der Einigung zwischen den Ampel-Parteien und der Union zum Bürgergeld. "Ich bin froh, dass wir hierzu eine einvernehmliche Lösung gefunden haben - eine gute übrigens", sagte Scholz in der Generaldebatte im Bundestag. Es gehe "um Wege raus aus der Langzeitarbeitslosigkeit, raus aus Hilfsjobs und hinein in den Arbeitsmarkt". Deshalb seien "bessere Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie weniger Bürokratie ganz entscheidende Bestandteile" der Reform.

Ampel kritisierte langen Widerstand der Union

Scholz kritisierte den langen Widerstand der Union gegen die Reform. Was Koalition und Union vor allem unterscheide, sei "ganz offenbar das Bild, das wir von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes haben."

Auch Grünen-Fraktionschefin Dröge kritisierte die Union. Diese habe behauptet, mit dem Bürgergeld würde sich Arbeit nicht mehr lohnen - das "hätten Sie sich wirklich sparen können", rief sie der Unionsfraktion zu. Solch eine Kampagne trage nur dazu bei, "das Land zu spalten".

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte der Nachrichtenagentur AFP, mit dem Bürgergeld "zollen wir der Lebensleistung des Einzelnen den angemessenen Respekt". Er betonte die Bedeutung der Karenzzeit und des Schonvermögens, "um hart erarbeitetes Eigentum künftig besser zu schützen. Es darf nicht sein, dass Selbstständige, die durch einen Schicksalsschlag in die Grundsicherung fallen, als allererstes ihre Altersvorsorge aufbrauchen und ihre eigenen vier Wände verkaufen müssen, bevor sie wieder in Beschäftigung kommen."

Union: Grundprinzip "von fördern und fordern" bleibt erhalten

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) sagte im ARD-"Morgenmagazin", in dem Kompromiss mit den Ampel-Parteien habe die Union "das Grundprinzip von fördern und fordern" erhalten können. Dabei gehe es darum, dass der kleine Teil derjenigen, die arbeiten könnten, es aber tatsächlich nicht täten, weiter durch Sanktionsmöglichkeiten gefordert werden könne. "Da haben wir uns durchsetzen können."

Vdk zeigt sich enttäuscht

Unzufrieden mit dem Kompromiss ist der Sozialverband VdK. "Leider wurden einige gute Ideen aus den ersten Entwürfen durch die Blockade und die damit notwendigen Kompromisse verwässert", erklärte Verbandspräsidentin Verena Bentele. "Wirklich schlimm ist jedoch, dass durch die Diskussionen aus den Reihen der Union in den letzten Monaten ein so negatives Menschenbild von Hilfesuchenden verbreitet wurde", fügte sie hinzu. Die Regierung müsse "weiter an der Unterstützung der Ärmsten arbeiten".