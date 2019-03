"Rosenheim-Cops"-Schauspieler Matthias Messner tot aufgefunden

Messner war seit Sonntag spurlos verschwunden. Neben der Polizei starteten auch Freunde eine private Suchaktion – und fanden den Schauspieler laut Polizei nun tot in einem Wald bei Perchtoldsdorf in der Nähe von Wien. "Wir konnten nichts mehr tun", schreibt eine Freundin auf Facebook.

Nach einer ersten ärztlichen Untersuchung könne Fremdeinwirken ausgeschlossen werden, so Raimund Schwaigerlehner von der Polizei Niederösterreich. Nähere Hintergründe seien noch nicht bekannt. Messer sei in einem Zelt abseits eines Wanderweges gefunden worden.

Messner erschien nicht zur Theaterprobe

Freunde hatten zuvor berichtet, dass sich der 42-Jährige am Sonntag mit einem Rucksack auf einen Spaziergang aufgemacht hatte. Als er am Montag nicht zu einer Theaterprobe erschien, sollen seine Mitbewohner informiert worden sein. Dann erstatteten Verwandte Anzeige bei der Polizei und baten die Bevölkerung auch via Facebook um Hilfe bei der Suche. Suchaktionen der Polizei am Montag und Dienstag – auch mit Hubschraubern – waren bis dahin erfolglos geblieben, heißt es.

Der gebürtige Südtiroler war in Deutschland unter anderem bekannt aus der Serie "Rosenheim-Cops".