Vermisste Rebecca: Suche in Wald erfolglos

Auch am dritten Tag ist die Suche nach der vermissten Rebecca in einem Waldstück etwa 50 Kilometer südöstlich von Berlin erfolglos geblieben. 100 Polizisten mit Spürhunden hatten den weitläufigen Kiefernwald bei Kummersdorf im Landkreis Oder-Spree durchkämmt. Samstagabend, bei Einbruch der Dunkelheit, endete die Aktion. Am Sonntag, teilte das Lagezentrum der Polizei Berlin mit, werde Suche in diesem Areal nicht fortgesetzt.

Insgesamt mehr als tausend Hinweise

Unter den inzwischen mehr als tausend Hinweisen befinde sich auch einer auf den Wald zwischen den kleinen Orten Kummersdorf und Wolzig in der Umgebung von Storkow, so die Polizei. Mehr Informationen gab sie dazu nicht.

Unterstützung für die Suche aus anderen Bundesländern

Unterstützung für die Berliner Polizei kam aus anderen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Auch Polizeiautos aus Thüringen wurden gesehen. Am Freitag hatte die Polizei zudem private Suchhunde eingesetzt.

Seit drei Wochen vermisst

Die 15-jährige Rebecca ist am 18. Februar aus dem Haus ihrer älteren Schwester in Berlin verschwunden. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Nach einer ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend waren mehr als 300 Hinweise bei den Ermittlern eingegangenen. Darunter war auch mindestens ein Hinweis auf den Wald zwischen den kleinen Orten Kummersdorf und Wolzig.

Schwager in Untersuchungshaft

Das Auto der Familie der Schwester wurde am Vormittag des 18. Februar und am Abend des 19. Februar auf der nahe gelegenen Autobahn A12 von einem automatischen Erfassungssystem registriert. Die Kameras hängen an einer Brücke über der Autobahn direkt an der Ausfahrt Storkow.

Nach Angaben der Polizei ist der Schwager die einzige Person, die zu den genannten Zeitpunkten mit dem Auto gefahren sein kann. Die Fahrten sollen nicht zu seiner früheren Version der Ereignisse passen. Der Schwager ist tatverdächtig und sitzt in Untersuchungshaft. Laut Polizei schweigt er zu den Beschuldigungen.

Strafverteidiger betont, dass die Unschuldsvermutung gelte

Der Strafverteidiger Stefan Conen hatte im RBB-Inforadio kritisiert, dass der beschuldigte Schwager schon als Täter dargestellt werde, obwohl in jedem Ermittlungsverfahren die Unschuldsvermutung gelte. "Und nicht nur im Ermittlungsverfahren, sondern bis zum Abschluss eines Verfahrens."