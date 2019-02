Vermisste Rebecca: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Zehn Tage nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatten zuvor die Ermittlungen der Mordkommission den Verdacht einer Straftat erhärtet. Zur Frage, ob die Schülerin noch am Leben ist, äußerte sich der Sprecher nicht. Näheres zu der festgenommenen Person wurde vorerst nicht bekannt - die Vernehmung und weitere Ermittlungen dauern der Polizei zufolge noch an.

Rebecca hatte am Morgen des 18. Februar die Wohnung ihrer Schwester in Britz, einem Ortsteil des Bezirks Neukölln in Berlin, verlassen. Wenig später hätte sie in der Schule zum Unterricht erscheinen sollen, kam dort aber nie an. In den vergangenen Tagen hatten Familienangehörige und Ermittler intensiv nach der 15-Jährigen gesucht: Die Familie veröffentlichte Flugblätter mit Fotos des Mädchens im Internet und verteilte sie auch auf der Straße, die Ermittler setzten Spürhunde und einen Polizeihubschrauber ein. Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei in Neukölln ein Kleidungsstück des Mädchens gefunden, wollte sich dazu aber nicht weiter äußern.