Verletzte nach Erdrutsch in Norwegen

Bei einem Erdrutsch im Süden Norwegens sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Mehr als 500 Anwohner wurden mittlerweile in Sicherheit gebracht. Mindestens 26 Menschen, die in dem betroffenen Gebiet wohnen, werden nach Polizeiangaben vermisst. Es ist aber unklar, ob sie sich im Unglücksgebiet aufgehalten haben oder nicht.

Ganze Häuser weggerissen

Der Erdrutsch ereignete sich gegen 4 Uhr morgens nahe dem Zentrum der Kleinstadt Ask in der Kommune Gjedrum, etwa 25 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Oslo. Mehrere Häuser seien von den Erdmassen weggerissen worden, teilte die Polizei mit. Einsatzleiter Roger Pettersen sagte dem Rundfunksender NRK, Bewohner hätten den Notruf gewählt und geschildert, dass sich ihr ganzes Haus bewege. Die Lage sei "ernst". Um die Mittagszeit erklärten die Einsatzkräfte, dass die Gefahr bestehe, dass weitere Häuser wegrutschten.

Bislang ist unklar, wie es zu dem Erdrutsch kam. Er könne aber mit der örtlichen Bodenart zusammenhängen, die sehr instabil sei, sagte der Einsatzleiter. In der Gegend um Ask gibt es Hügel, aber keine hohen Berge. Zuletzt hatte es in der Gegend viel geregnet.

Regierungschefin äußert Mitgefühl

Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. "Es schmerzt, zu sehen, wie die Kräfte der Natur Gjerdrum verwüstet haben", sagte die Regierungschefin.