Verherrlichung der DDR: Die FDJ ist zurück

Jena, Thüringen, Anfang Juli 2020. 30 Jahre nach der Wende erlebt die Stadt ein Schauspiel, das aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Ein Fanfarenzug schmettert Arbeiterlieder, Jugendliche im blauen Uniformhemd mit rotem Halstuch, Rufe wie "Revolution und Sozialismus!" klingen durch die Stadt. In Marschformation ziehen rund 40 Personen durch Jenas Zentrum. Die "Freie Deutsche Jugend" ist zurück.

Sozialistische Revolution als Ziel

Einer der Organisatoren des Aufmarschs ist Jan Haas, der offizielle Pressesprecher der FDJ. Während die meisten Teilnehmer des Zuges nicht mit der Presse sprechen wollen, erklärt er offensiv die Ziele der Freien Deutschen Jugend im Jahr 2020:

"Sturz der Regierung und früher oder später im Kampf, im Streik, in der Organisierung die Errichtung eines sozialistischen Sowjetstaates!" Jan Haas, Pressesprecher der Freien Deutschen Jugend

Jan Haas ist Anfang 30 und kommt aus Regensburg, aus Bayern. Auch die meisten seiner Mitstreiter sind heute eigens aus Westdeutschland angereist, um die Ostdeutschen von der Überlegenheit der untergegangenen DDR zu überzeugen. Bei den Passanten in der Jenaer Innenstadt löst das große Verwunderung aus.

"Das ist gruselig. Das ist abartig. Ich kenne diese Organisation noch aus meiner Kindheit, meiner Jugend." Passanten beim Anblick des FDJ Aufmarsches

"Kampfreserve der Partei"

Gegründet wird die FDJ in den 1930er Jahren als kommunistische Widerstandsbewegung gegen den Nationalsozialismus. Nach dem zweiten Weltkrieg wird sie zu einer zentralen Stütze der SED-Diktatur in Ostdeutschland ausgebaut. Der junge Erich Honecker wird ihr Vorsitzender. Die FDJ, auch "Kampfreserve der Partei" genannt, trichtert der DDR-Jugend Treue zum System ein. Wer nicht mitmacht, hat Nachteile zu befürchten. Bis 1989 sind so über 80 Prozent der ostdeutschen Jugendlichen in der FDJ organisiert.

Heute zählt die FDJ deutschlandweit nur mehr wenige hundert Mitglieder. Für sie gab es keine Wiedervereinigung. Für sie wurde die DDR 1990 von der Bundesrepublik, die sie "Großdeutsches Reich" nennt, annektiert.

Verherrlichung der DDR

Unter den blauen Fahnen der FDJ marschieren Jugendliche, teils Minderjährige. Aber auch einige Senioren haben sich eingereiht. Ein Mann – um den Hals ein rotes Tuch mit Hammer und Sichel – stellt sich uns nicht mit Namen, sondern als "ein Kommunist" vor. Vom Unrecht in der ehemaligen DDR will er nichts wissen.

"Was war für Unrecht? Ich habe kein Unrecht gesehen! Die ins Gefängnis kommen, die waren gegen die Regierung, die waren gegen den Staat und die waren mit Recht eingesperrt!" Älterer Herr unter den FDJ-Demonstranten

Kein Unrecht? Historiker gehen von rund 200.000 politischen Gefangene in der DDR aus. Einer von ihnen war Jürgen Hascke, der heute den FDJ-Zug vom Straßenrand aus beobachtet.

"Also das, was hier aufgeführt wird, das ist für mich einfach entsetzlich. Und umgedreht muss man natürlich sagen: Ich will, dass wir in einer Demokratie leben. Und eine Demokratie muss damit fertig werden." Jürgen Hascke, Jena

Haschke wurde 1961 in der DDR zu neun Monaten wegen "staatsgefährdender Hetze" verurteilt. Er hatte einen Polizisten beleidigt. Nach der Wende arbeitet er als Landesbeauftragter Thüringens für die Stasiunterlagen.

Gegendemonstration der Jenaer Parteien

Gemeinsam mit anderen Zeitzeugen und einem breiten Parteienspektrum von der CDU bis zur Linken nimmt er an einer Gegendemonstration zum FDJ-Aufmarsch teil. Die Empörung über die Verharmlosung des DDR Unrechts ist hier groß.

"Wenn jemand 30 Jahre nach der friedlichen Revolution das verharmlost, im Internet damit wirbt, dass quasi die DDR annektiert worden ist, der vergisst, dass auf Plätzen wie diesem hier Menschen 1989 gestanden haben und gesagt haben: Wir wollen, dass diese Mauer fällt! Wir wollen gemeinsam für eine freie Gesellschaft kämpfen!" Mario Voigt, CDU, Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag

Die FDJ hingegen sieht die Zeit für die Wiederauferstehung des sozialistischen Staates gekommen. "30 Jahre sind genug! Revolution und Sozialismus!" - so das offizielle Motto ihrer Demonstration. Revolution, das könne getreu der kommunistischen Lehre auch Gewalt bedeuten.

"Naja, die Frage der Gewalt ist eine, die die Bourgeoisie bestimmt. Sie wird diejenige sein, die ihren Staatsapparat einsetzt in dem Moment, in dem wir beginnen die Fabriken zu beschlagnahmen. (…) Und dann werden wir uns ja nicht hingeben und sagen: Wir gehen wieder nach Hause. Dieser Staat ist die Gewalt und gegen die Gewalt muss man sich organisieren. So stehen wir zur Gewalt." Jan Haas, Pressesprecher der FDJ

Die Behörden des Verfassungsschutzes wollen sich auf Nachfrage derzeit nicht zur FDJ äußern. In Westdeutschland wurde die FDJ 1951 als verfassungsfeindlich verboten. Für das Gebiet der ehemaligen DDR hat es nach 1990 keine entsprechende Regelung gegeben.

Ablehnung durch die Jenaer

Wie wenig Rückhalt die FDJ in Jena findet, wird klar, als sich selbst ortsbekannte Linksautonome dem FDJ-Zug in den Weg stellen und die FDJ lautstark beschimpfen. Mit Diktatur und Unterdrückung wolle man nichts zu tun haben.

"Ich stehe auch links, aber ich stehe in jedem Fall für die Freiheit. Mein Vater war in der DDR in Bautzen im Knast!" Linksautonomer Gegendemonstrant

Trotzdem skandiert die FDJ weiter, lässt ihren Fanfarenzug weiter Arbeiterlieder spielen. Ihre Jugendlichen halten Reden über den "Imperialismus" und den "Klassenkampf". Das alles klingt mehr nach kommunistischem Lehrbuch als nach Jugendsprache.

Sektenartiges Auftreten

Die Szenerie wirkt sektenartig. Nach über zwei Stunden dann kehrt wieder Ruhe ein in Jena. Die Demonstration ist zu Ende. Für die Mitglieder geht es nach Hause, zumeist nach Westdeutschland. Ihr Propagandafahrzeug, ein alter Lastwagen der Nationalen Volksarmee, trägt ein Kennzeichen DH - für Diepholz in Niedersachsen.