Verhandlungen abgeschlossen: EU sichert sich Corona-Impfstoff

Gestern die Erfolgsmeldung über einen vielversprechenden Corona-Impfstoff – heute die Einigung mit den Herstellern. Die Europäische Kommission hat sich einen Anteil am Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer gesichert.

Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie seien abgeschlossen, hieß es aus der Behörde. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ergänzte, ein fester Vertrag solle "in den kommenden Tagen unterzeichnet werden". Sobald der Impfstoff zugelassen ist, soll er möglichst schnell den Menschen in Europa zur Verfügung gestellt werden.

Biontech will bereits Zulassung in den USA beantragen

Am Montag hatten die Hersteller bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Schon kommende Woche soll die Zulassung in den USA beantragt werden. Für die Anwendung in Europa sind weitere Verfahren notwendig.

Die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer galten seit Monaten als aussichtsreiche Kandidaten im Rennen um einen massentauglichen Corona-Impfstoff in Europa und den Vereinigten Staaten. Ähnlich lange verliefen auch die Verhandlungen mit der EU-Kommission. Bereits im September erklärte Brüssel, bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen beziehen zu wollen.

Spahn kündigt Informationskampagne an

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit einer schnellen Zulassung. Sowohl in den USA als auch in Europa werde dies zügig geschehen. Dabei würden sämtliche Zulassungskriterien eingehalten, die auch für andere Impfstoffe gelten, versicherte Spahn: "Die Anforderungen, die wir stellen, sind nicht irgendwie abgesenkt oder geändert."

Zudem kündigte Spahn an, eine große Informationskampagne zur Corona-Impfung starten zu wollen. Diese soll für die notwendige Transparenz sorgen – es müsse erklärt werden, "warum wir priorisieren und wer zuerst geimpft wird". Unter anderem sollen dabei Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen oder Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich Vorrang haben.

Verteilung: Gleichzeitig und nach Bevölkerungsstärke

Bevor es dazu kommen kann, muss der Impfstoff zunächst innerhalb der EU verteilt werden. Dafür haben die Staats- und Regierungschefs der Staatengemeinschaft vor rund zwei Wochen einen Verteilmechanismus festgelegt. Jeder Mitgliedstaat soll die Lieferungen gleichzeitig erhalten. Der jeweilige Anteil errechnet sich über die Bevölkerungsstärke – Deutschland stellt rund 19 Prozent der EU-Bevölkerung.

Die EU-Kommission hat sich in einem Vorvertrag mit den Herstellern 200 Millionen Impfdosen gesichert. Rechnerisch stünden Deutschland demzufolge gut 37 Millionen Dosen zu. Weil die EU eine Option auf weitere 100 Millionen Impfdosen hat, könnte sich der Anteil von Deutschland auf insgesamt knapp 56 Millionen Einheiten erhöhen.

Barley: Vertrag mit Biontech als Hoffnungszeichen

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, erklärte gegenüber dem BR: "Gemeinsam ist Europa immer stärker als jeder Staat für sich. Das gilt besonders für ein Virus, das keine Grenzen kennt." Der Vertrag mit Biontech sei ein Hoffnungszeichen für alle Europäerinnen und Europäer. Wichtig sei auch, dass auf europäischen Zusammenhalt gesetzt wurde, und nicht auf nationalen Alleingang.

EU-Abgeordnete Niebler: Ein europäischer Erfolg

Lobende Worte auch von der Vorsitzenden der CSU-Europagruppe im EU-Parlament, Angelika Niebler: "Die gezielte EU-Forschungs- und Investitionspolitik in der Krise trägt jetzt Früchte. Keine 24 Stunden nach der Ankündigung eines vielversprechenden Impfstoffs, der mit EU-Mitteln entwickelt wurde, hat die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bereits Impfdosen für Millionen von EU-Bürgern bei Biontech gesichert. Das ist ein europäischer Erfolg, so sieht europäischer Mehrwert in der Praxis aus."

Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn, gebe es "eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit", dass der Impfstoff schon im ersten Quartal des kommenden Jahres verabreicht werden kann. Trotz optimistischer Prognosen sei damit aber auch ein Appell verbunden – die Aussicht auf den Impfstoff, so Spahn, solle die Menschen auch darin bestärken, "in diesem Winter besonders aufeinander aufzupassen und sich an die Regeln zu halten."