Vergiftete Beziehungen - Wie weiter mit Russland?

"This is big" erscheint eines Morgens auf dem Handy-Bildschirm von Alena Epifanova. Ein Kollege schreibt der Politikwissenschaftlerin auf Whatsapp, Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll vergiftet worden sein. Sie erschrickt. Ihr erster Gedanke: "Es ist soweit. Jetzt wollen sie ihn beseitigen", erzählt sie in "Wissen was wichtig wird. Ein BR24 Podcast"

Wie in einem Kino-Thriller

Auch ein Jahr später klingt es mehr nach Kino-Thriller als wahrer Begebenheit: der Oppositionspolitiker kommt von einer Wahlkampfveranstaltung, möchte nach Hause fliegen. Doch im Flugzeug bricht er plötzlich zusammen. Wie sich später herausstellen wird, ist er Opfer eines Attentats geworden, verübt mit einem Nervenkampfstoff der "Nowitschok"-Gruppe.

Am 22. August 2020 wird Nawalny schließlich nach Deutschland gebracht, in die Nephrologie der Berliner Charité, die sich mit Vergiftungen auskennt. Mehrere Wochen liegt der Patient im künstlichen Koma. Obwohl nicht eindeutig klar ist, wer für den Anschlag verantwortlich ist, ist er da längst zur Belastungsprobe für das deutsch-russische Verhältnis geworden.

Fall Nawalny: Reaktion Deutschlands "außergewöhnlich hart"

"Der Kreml war irritiert darüber, dass sich Deutschland in die inneren Angelegenheiten einmischt" sagt Epifanova, die bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik arbeitet. Die deutsche Reaktion sei als "außergewöhnlich hart" aufgefasst worden, von einem Tiefpunkt der Beziehungen würde sie deshalb aber nicht sprechen.

Die Causa Nawalny hatte Konsequenzen für das deutsch-russische Verhältnis. Der russische Botschafter wurde einbestellt, es gab Sanktionen und Gegensanktionen, Konten wurden eingefroren, Einreiseverbote verhängt. "Die Sanktionen waren wichtig als Signal, aber sie zielten eher auf Personen, die keine große Rolle im Regime spielen." Deutlich schmerzhafter wäre ein Baustopp von Nord Stream II gewesen, wie ihn das Europäische Parlament nach der Verhaftung Nawalnys im Januar gefordert hatte - doch das Projekt läuft weiter, steht sogar schon kurz vor dem Abschluss. Bereits in den kommenden Wochen könnte Nord Stream II in Betrieb gehen.

Epifanova: Deutsche Abhängigkeit von Russland heute größer

Begonnen wurde der Bau der Gaspipeline im Jahr 2015, also ein Jahr nach dem Beginn des Krieges in der Ostukraine und der Annexion der Krim. Deutschland habe spätestens nach dieser Krise gewusst, mit welchem Regime es Geschäfte mache, sagt Epifanova. Die Abhängigkeit von Russland sei auch durch die neue Gaspipeline noch größer geworden, die Einflussmöglichkeiten dagegen geringer, so die Politikwissenschaftlerin.

Alexander Rahr, Historiker und Forschungsdirektor beim Deutsch-Russischen Forum, hält den Dialog mit Russland für notwendig. In den "wichtigsten Fragen der Menschheit", sei man auf den Partner Russland angewiesen, also etwa bei der Entspannungs-, und bei der Abrüstungspolitik, beim Kampf gegen den Terrorismus oder beim Klimaschutz. Sollten Deutschland und Europa auf Härte setzen, fürchtet er im schlimmsten Fall militärische Aufrüstung. Russland und China könnten sich gegen den Westen verbünden, der Eiserne Vorhang wiederhergestellt werden.

Bauchschmerzen vor einer grünen Kanzlerin?

In ein paar Wochen finden in Russland Parlamentswahlen statt, eine Woche später ist in Deutschland Bundestagswahl. Nach 16 Jahren Angela Merkel geht eine Kanzlerin, die zu Putin "immer einen Draht" gehabt habe, sagt Epifanova. Ganz ähnlich sieht es der Oldenburger Historiker Hans-Christian Petersen: "Wenn Angela Merkel weg ist, wird das ein Loch hinterlassen." Für die Akzeptanz des neuen Bundeskanzlers oder der neuen Bundeskanzlerin sei die Kombination aus zwei Faktoren entscheidend. Zum einen – und das vor allem, müsse die Politik konsequent sein. Daneben spiele aber auch das persönliche Auftreten eine Rolle.

Im Kreml hätte man die größten Probleme mit einer grünen Bundeskanzlerin, glaubt Epifanova. Die Partei vertrete gegenüber Russland eine härtere Haltung als Union und SPD. Für alle Parteien sei es aber wichtig, so Epifanova, ein neues Verständnis für die außenpolitischen Ziele und Methoden russischer Politik zu entwickeln. Dabei solle man eines auch nicht aus den Augen verlieren: die russische Bevölkerung.