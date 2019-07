Vergewaltigungsfall in Mülheim löst Debatte über Strafalter aus

Experten debattieren über Mindestalter für Strafmündigkeit: Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Mülheim an der Ruhr spricht sich der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, dafür aus, dass Kinder schon ab zwölf Jahren für strafmündig erklärt werden können. Mülheims Sozialdezernent Marc Buchholz wirft die Frage auf, ob 14 das angemessene Alter für Strafmündigkeit ist.

"Die Frage stellt sich ja: Sind Kinder früher reif? Was ist mit der Persönlichkeit dieser jungen Menschen: Wie können sie mit Sanktionen umgehen?" Marc Buchholz, Sozialdezernent in Mülheim

Die Direktorin des Erdinger Amtsgerichts, Ingrid Kaps, macht im Interview mit B5 aktuell deutlich, dass sie nichts davon hält. Natürlich verlaufen Entwicklungen unterschiedlich, aber man könne nicht wegen jedem Einzelfall ein anderes Gesetz machen. Man müsse den Querschnitt der Kinder zugrunde legen.

In Untersuchungen ist man zu der Erkenntnis gekommen, dass 14 das Alter ist, ab dem man jemandem nach dem Strafrecht bestrafen kann. Dem liegt das Schuldprinzip zugrunde, das voraussetzt, dass ich erkennen kann, dass ich schuldhaft gehandelt habe." Ingrid Kaps, Direktorin des Erdinger Amtsgerichts

Auch der Deutsche Richterbund weist das Ansinnen zurück. "Die Gleichung mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität geht bei den Jugendlichen nicht auf", teilt der Vorsitzende Jens Gnisa der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Jugendstrafrecht habe sich im Grundsatz bewährt.

"Es hat durch den darin niedergelegten Erziehungsauftrag zu einem deutlichen Rückgang der Jugendkriminalität geführt" Jens Gnisa, Vorsitzender des Deutschen Richterbunds

Man sehe daher auch keine Notwendigkeit, das Alter für Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre herabzusetzen. Bislang dürfen in Deutschland laut § 19 des Strafgesetzbuches erst Personen ab 14 Jahren bestraft werden.

Strafmündigkeit in anderen Ländern

In Österreich, Großbritannien und Frankreich beginnt Strafmündigkeit im Alter von zehn Jahren. Jugendliche in Portugal und der Ukraine können erst ab 16 Jahren, in Polen erst ab 17 Jahren nach dem Strafrecht für Erwachsene verurteilt werden.

Vergewaltigung am Freitagabend

Ausgelöst hat die Debatte die mutmaßliche Vergewaltigung einer jungen Frau am Freitagabend in Mülheim an der Ruhr. Kurz nach der Tat waren fünf Jugendliche festgenommen worden. Die drei 14-Jährigen und zwei 12-Jährigen gelten als dringend tatverdächtig. Nach der Vernehmung durch die Polizei waren alle fünf zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr

Einer der drei 14-jährigen Tatverdächtigen sitzt nun allerdings seit Montag in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht hat den Haftbefehl laut der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Es sei bekannt geworden, dass der 14-Jährige schon vor der Tat - damals noch im strafunmündigen Alter - wegen zweier sexueller Belästigungen aufgefallen war.

Die Polizei kündigte an, in den nächsten Tagen weitere Zeugen zu vernehmen und DNA-Spuren auszuwerten. Das verletzte Opfer konnte inzwischen eine erste Aussage machen, die Vernehmung sei aber noch nicht abgeschlossen.