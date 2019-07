Vergewaltigungs-Ermittlungen gegen Neymar vorerst eingestellt

Im Ermittlungsverfahren gegen den brasilianischen Fußballstar Neymar nach einer vermeintlichen Vergewaltigung bei einer Liebesnacht in Paris hat die zuständige Polizeibehörde in Sao Paulo den Fall am Montag abgeschlossen. Und dies laut brasilianischen Medien ohne Verweis auf hinreichenden Tatverdacht.

Neymar bestreitet Vergewaltigungsvorwürfe

Die Entscheidung über eine Anklage liegt nun bei einer Sondergruppe der Staatsanwaltschaft, die auf häusliche Gewalt spezialisiert ist. Die Polizei von Sao Paulo will heute eine Pressekonferenz geben. Ein Neymar-Sprecher wollte die jüngsten Entwicklungen zunächst nicht kommentieren.

Nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe hatte sich Neymar öffentlich gegen die Darstellung Trindades gewehrt. Bei einem per WhatsApp vereinbarten Treffen am 15. Mai in einem Luxushotel in Paris war es laut ihm lediglich zu einvernehmlichen Sex gekommen.

Gynäkologisches Gutachten noch nicht eingereicht

Die Anwälte von Najila Trindade glauben weiter an die Einleitung eines Strafverfahrens gegen den Selecao-Star. Sie argumentieren, dass die Polizei ihre Entscheidung wohl ohne ein wichtiges Beweisstück getroffen habe. Dabei handele es sich um das noch nicht eingereichte Gutachten eines von Trindade privat aufgesuchten Gynäkologen.

Weitere Ermittlung im Fall Neymar möglich

Trindade, die erst am 31. Mai zur Polizei gegangen war, hatte zudem die Liebesnacht in Teilen sowie das Treffen mit Neymar am Tag danach auf ihrem Handy aufgezeichnet. Das sei aber auf mysteriöse Weise aus ihrer Wohnung verschwunden. Die Staatsanwaltschaft hat nun 15 Tage Zeit, neue Schritte einzuleiten oder den Fall ad acta zu legen.