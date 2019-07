Vergewaltigung: Junge Tatverdächtige sollen Schule fernbleiben

Man wolle die Bezirksregierung Düsseldorf als Schulaufsichtsbehörde bitten, die Schulpflicht für die in Mülheim gemeldeten Tatverdächtigen für die jetzt laufende letzte Schulwoche vor den Ferien auszusetzen, sagte Sozialdezernent Marc Buchholz am Montag. Ob einer der mutmaßlichen Tatbeteiligten am Montag zum Schulunterricht gegangenen sei, wisse er nicht.

Vier der fünf Tatverdächtigen in Mülheim gemeldet

Nach Angaben von Oberbürgermeister Ulrich Scholten sind vier der fünf Tatverdächtigen in Mülheim gemeldet. Bei dem fünften Verdächtigen, einem 14- oder 15-Jährigen, werde der Wohnort noch ermittelt.

Bei zwei der vier Mülheimer Tatverdächtigen sei das Jugendamt vor der Tat in den Familien bereits aktiv gewesen. "Was Gegenstand der Tätigkeit war, muss noch recherchiert werden. Da sind wir dabei, das aufzubereiten." Er machte keine Angaben darüber, welches Alter diese beiden Personen haben. Auch der Name des Opfers sei dem Jugendamt bekannt gewesen.

Vergewaltigung am Freitagabend

Buchholz sagte, dass er am Montagvormittag das Jugendamt gebeten habe, auch mit den Familien der Tatverdächtigen Kontakt aufzunehmen.

Die junge, geistig leicht behinderte Frau war am Freitagabend vergewaltigt worden. Kurz nach der Tat waren die fünf Jugendlichen festgenommen worden. Ihre Familien stammen aus Bulgarien. Die drei 14-Jährigen und zwei 12-Jährigen gelten als dringend tatverdächtig. Am Wochenende waren sie von der Polizei befragt und anschließend ihren Eltern übergeben worden.

Laut Medienberichten sollen die Tatverdächtigen die Vergewaltigung mit Handys gefilmt haben. Die Polizei hat dies weder bestätigt noch dementiert. Sie steht nach eigenen Angaben noch am Anfang der Ermittlungen.