Vergewaltigung in Freiburg: Polizei sucht weitere Verdächtige

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg haben die Ermittler auf einer Pressekonferenz über den Stand ihrer Arbeit informiert. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Die Beamten suchen nach mindestens zwei weiteren Verdächtigen. DNA-Spuren weisen nach Angaben der Ermittler darauf hin, das sie ebenfalls an der Tat beteiligt waren. Acht Männer waren zuvor bereits festgenommen worden - sieben Syrer im Alter von 19 Jahren bis 29 Jahren und ein 25 Jahre alter Deutscher.

Zwei Festgenommene schon wegen Sexualdelikten unter Verdacht

Besonders tragisch: Wie die Ermittler bekanntgaben, wird gegen zwei der Verdächtigen bereits wegen eines anderen Sexualdelikts aus dem Jahr 2017 ermittelt. Einer von beiden ist der mutmaßliche Haupttäter, gegen den sogar schon ein Haftbefehl vorlag. Dieser war vier Tage vor der Vergewaltigung, wegen Drogendelikten, ausgestellt worden. Der Syrer lebt seit vier Jahren als Flüchtling in Deutschland.

Opfer bekam im Club Drogen und offenes Getränk

Nach Erkenntnissen der Beamten hat die 18-jährige Studentin in einer Disko eine Ecstasy-Pille vom mutmaßlichen Haupttäter gekauft und später auch ein offenes Getränk angenommen. Nach Mitternacht verließ sie die Discothek in seiner Begleitung. In einem nahe gelegen Waldstück sei die junge Frau dann von ihm vergewaltigt worden. Der Syrer sei dann in den Club zurückgekehrt und habe seinen Freunden mitgeteilt, dass die Frau wehrlos im Wald liege. Daraufhin hätten sich sieben weitere Männer an ihr vergangen.

Opfer wird medizinisch und psychologisch betreut

Das Opfer wird laut den Beamten psychologisch und medizinisch intensiv betreut. Sie wirke stabil, die große mediale Aufmerksamkeit belaste sie aber allmählich. Experten für Opferschutz seien eingeschaltet.

Fall erinnert an Mord vor zwei Jahren

Der Fall hat in Baden-Württemberg eine Diskussion zum Umgang mit straffälligen Flüchtlingen angestoßen. Vor zwei Jahren hatte, ebenfalls in Freiburg, ein Flüchtling eine Studentin vergewaltigt und ermordet. Er war zuvor bereits in Griechenland straffällig geworden. Jetzt hat die Opposition im Landtag Innenminister Thomas Strobel aufgefordert, zu dem nicht vollstreckten Haftbefehl im aktuellen Fall Stellung zu nehmen.