Verfehlen der Klimaziele kostet Steuerzahler Milliarden

Wenn Deutschland beim Klimaschutz seine Ziele verpasst, kann das für die Steuerzahler einer Studie zufolge teuer werden. Das Kölner New Climate Institute hat im Auftrag von Greenpeace errechnet, welche Kosten auf die Bundesregierung zukommen könnten, wenn sie die EU-Ziele für den Ausstoß von weniger Treibhausgasen in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft verpasst.

Je nach Preis könnten für die CO2-Zertifikate bis zum Jahr 2030 Kosten in Höhe von 7 bis knapp 36 Milliarden Euro anfallen.

Kosten durch Zukauf von Emissionsberechtigungen

Warum kommen überhaupt Kosten auf Deutschland zu? Energiewirtschaft und große Industrie handeln in Deutschland mit Emissionszertifikaten, die ihnen den Ausstoß von Treibhausgasen erlauben. Für Bereiche außerhalb des Handels gibt es für die EU-Staaten verbindliche Reduktionsziele, für Deutschland bis 2030 um 38 Prozent gegenüber 2005. Schafft Deutschland das nicht, müsste die Bundesregierung wohl bei anderen Staaten übrig gebliebene Verschmutzungsrechte kaufen.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) setzt daher auf konsequentes CO2-Sparen. Sie will ihre Ressortkollegen zu ambitionierterem Klimaschutz bringen.

50 Millionen Tonnen CO2 müssen beim Verkehr eingespart werden

In insgesamt sechs Sektoren, darunter Verkehr, Industrie und Landwirtschaft, schreibt die SPD-Umweltministerin vor, wie viel Treibhausgase bis 2030 eingespart werden müssen. Ob das auch tatsächlich passiert, sollen die zuständigen Bundesministerien überwachen.

CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer etwa müsste dafür sorgen, dass im Verkehrsbereich im kommenden Jahrzehnt rund 50 Millionen Tonnen Klimagase eingespart werden. Wie er dieses Ziel konkret erreicht, bleibt dem Fachminister überlassen: Das Umweltministerium gibt nur die einzusparende Menge vor.

Sündige Ministerien sollen für Kosten aufkommen

Muss Deutschland zusätzliche Emissionsrechte einkaufen, will die Umweltministerin die Kosten dafür "anteilig nach dem Grad der Nichteinhaltung" auf die Budgets der sündigen Ministerien umlegen. Heißt also: Wenn im Verkehrssektor nicht genug Treibhausgase eingespart werden, muss das Verkehrsministerium dafür aus seinem Haushalt aufkommen. Schulze hofft, dass so der Druck steigt, damit sich die einzelnen Fachressorts tatsächlich für den Klimaschutz einsetzen.

Die Union übt scharfe Kritik an diesem Vorgehen. Die Klimaschutz-Beauftragte der Unionsfraktion, Anja Weisgerber (CSU), sprach von einer leeren Hülle: "So wie der Entwurf vorgelegt wurde, spart er kein Gramm CO2 ein, weil er keine konkreten Maßnahmen enthält." Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein spricht gar von "Entdemokratisierung" und einem "Weg in eine Räterepublik".

CO2-Ausstoß beim Verkehr gestiegen

Heute und morgen tagt die Arbeitsgruppe von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zum Klimaschutz im Verkehr. In diesem Bereich liegen die Emissionen sogar leicht über dem Wert von 1990.

Laut Klimaschutzplan der Bundesregierung muss der CO2-Ausstoß im Verkehr bis zum Jahr 2030 um 40 bis 42 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Nach jüngsten Zahlen hat der Verkehr im Jahr 2017 mit 170 Millionen Tonnen sogar mehr CO2 ausgestoßen als 1990.

Europäischer Emissionshandel: zentrales Instrument zum Klimaschutz

Der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) ist seit 2005 das zentrale Klimaschutzinstrument der EU. Mit ihm sollen die Treibhausgas-Emissionen der teilnehmenden Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie reduziert werden.