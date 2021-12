Verfassungsschutz sieht Rechtsextremisierung der Corona-Proteste

Mehrere Bundesländer melden eine Zunahme der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und einen Anstieg der Gewalt. Laut einer Umfrage von Welt am Sonntag bei allen Ländern handelt es sich bei den registrierten politisch motivierten Straftaten größtenteils um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Volksverhetzung. Verstärkt gebe es auch Angriffe auf Polizisten und Journalisten. Eine bundesweite Zahl der Taten liege bisher nicht vor.

Verfassungsschutz warnt vor "propagandistischen Antreibern"

Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnte davor, dass Rechtsextreme in Ostdeutschland ihren Einfluss auf die Proteste ausbauen. Gruppierungen wie die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen seien "propagandistische Antreiber und inhaltliche Stichwortgeber", hieß es.

Vielerorts beteiligten sich an den Protesten Rechtsextremisten und "Reichsbürger". Die aktuelle Radikalisierung habe kaum noch etwas mit den "Querdenken"-Protesten zu tun, die es bis zum Sommer gab. Laut Sachsens Verfassungsschutz werde über Messengerdienste überregional zu "Anti-Corona-Spaziergängen" aufgerufen, bei denen Hetzparolen und Aufrufe zu Gewalt bis hin zu Mord verbreitet würden. Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut sagte, die "Entgrenzung und Vermischung von Rechtsextremisten und "Reichsbürgern" mit den Corona-Leugnern" berge die Gefahr, "dass sich Teile der Anti-Corona-Bewegung am Gewaltverhalten der Extremisten orientieren".

Verfassungsschützer: Impfflicht könnte Radikalisierung verstärken

Mehrere Verfassungsschutzämter halten demnach eine weitere Radikalisierung für wahrscheinlich: Impfgegner, Corona-Leugner, Politikverdrossene und Verlierer der Krise würden von Extremisten und Ideologen gezielt adressiert. Besonders Sachsen und Baden-Württemberg rechnen damit, dass die Einführung einer Impfpflicht diese Radikalisierung weiter verstärken wird, so die Welt am Sonntag.

Haldenwang will tödliche Gewalttaten nicht ausschließen

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, schließt tödliche Gewalttaten bis hin zu gezielten Mordkomplotten durch radikalisierte Corona-Gegner nicht aus. "Bei gewaltorientierten Rechtsextremisten und im radikalisierten Corona-Protestmilieu ist kein Szenario auszuschließen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Mit Blick auf die Tötung eines Tankstellen-Mitarbeiters in Idar-Oberstein sagte er: "Solche irrationalen Gewaltausbrüche aus Wut- oder Ohnmachtsgefühlen halte ich auch in der Zukunft für nicht unwahrscheinlich."

Rechtsextreme kapern Proteste

Statt Großdemonstrationen wie 2020 in Berlin oder Stuttgart, angeleitet von bekannten Aktivisten der Querdenker-Bewegung, gebe es nun "eine Vielzahl von Protesten, zersplittert in der Fläche, oft unangemeldet, scheinbar spontan. Aber so spontan sind sie manchmal nicht."

Inzwischen sei in manchen Regionen eine prägende Einflussnahme durch Rechtsextremisten zu beobachten, "also quasi eine 'Rechtsextremisierung' des Protests", so der BfV-Präsident. Auch gebe es Einschüchterungsversuche gegen politische Entscheidungsträger und "eine außerordentliche Verrohung der Debatte" in Sozialen Medien: "Von Gewaltfantasien bis hin zu Morddrohungen, die sich nicht nur gegen Politiker sondern auch gegen Wissenschaftler und Ärzte richten."

Viele inhaftierte IS-Anhänger bald auf freiem Fuß

Neben Rechtsextremen haben Verfassungsschützer auch weiterhin die salafistisch-dschihadistische Szene ganz genau im Auge. Zwar sind nach einer aktuellen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung die dschihadistischen Anschläge in Deutschland zurückgegangen. Jedoch bleibt die Gefahr präsent.

Zum Artikel: Anschläge, Rückkehrer, Schläfer: Wie gefährlich ist der IS noch?

Zum fünften Jahrestag des islamistischen Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz sagte Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass bei vielen inhaftierten Mitgliedern der Gruppe "Islamischer Staat" (IS) auch im Gefängnis die "Radikalisierung oft nicht nachlässt". "Wir müssen wissen, was in den Gefängnissen passiert, welche Personen weiterhin radikalisiert sind", sagte er den Zeitungen angesichts der Perspektive, dass 2022 zahlreiche IS-Rückkehrer nach dem Verbüßen ihrer Haftstrafen freikommen dürften. "Der Verfassungsschutz ist gefragt, jeden Einzelfall zu prüfen."

Bei dem Anschlag am Abend des 19. Dezembers 2016 steuerte der Islamist Anis Amri einen gekaperten Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt. Zwölf Menschen wurden getötet und dutzende weitere verletzt.

Sieg der Taliban stärkt Islamisten

Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat nach Beobachtung der Verfassungsschützer die islamistische Szene in Deutschland gestärkt. "Propagandistisch führt es zu einem Auftrieb", sagte der Verfassungsschutz-Präsident den Funke-Zeitungen. "Man feiert den vermeintlichen 'Sieg' über die Kuffar, die Ungläubigen."