Verfassungsschutz sieht keine Anzeichen für Massenkrawalle

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hält Warnungen vor Massenunruhen im Herbst wegen der hohen Energiepreise für übertrieben. "Ich rechne nicht mit Protesten, die gewaltsamer sind als zu Hochzeiten der Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen", sagte Haldenwang der "Bild am Sonntag".

Dennoch seien die Sicherheitsbehörden für alle denkbaren Szenarien gewappnet. Der Verfassungsschutz schaue genau hin, ob der legitime Protest gegen die hohen Energiepreise von Demokratiefeinden gekapert werde, hob Haldenwang hervor.

Sozialforscher warnt vor heftiger Protestwelle

Der Verfassungsschutz-Präsident hatte bereits Mitte August gesagt, es gebe "keine Anzeichen für flächendeckende staatsfeindliche Proteste oder gar gewalttätige Massenkrawalle". Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte im Juli im Fall ausbleibender Gaslieferungen vor "Volksaufständen" gewarnt, diese Äußerung dann aber zurückgenommen.

Auch Thüringens Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer hatte vor Eskalationen gewarnt - ebenso der Sozialforscher Piotr Kocyba im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Er erwarte, so Kocyba, angesichts der drohenden Energiekrise und hoher Inflation für den Herbst eine heftige Protestwelle. Er verwies darauf, dass die rechtsextremen Freien Sachsen und die Identitäre Bewegung in sozialen Netzwerken die Stimmung anheizten. Auch die Linken und die AfD wollen Bürger zu Demonstrationen auf die Straße rufen. Auch der Konfliktforscher Andreas Zick rechnet in diesem Jahr mit einem weiteren Anstieg von Extremismus und politisch motivierten Straftaten.

Haldenwang: Rechtsextremisten machen sich zu Putins Sprachrohr

Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang warnte zudem vor der Verbreitung russischer Propaganda. "Teile der rechtsextremistischen Szene übernehmen diese Parolen aus Moskau. Es ist schon bemerkenswert, wie kritiklos manche Rechtsextremisten und Rechtspopulisten sich zu (Präsident Wladimir) Putins Sprachrohr machen und sein Lied singen." Zu den russischen Darstellungsweisen zähle, dass die Nato Russland den Krieg aufgedrängt habe und die Sanktionen schuld an der Energiekrise seien.

Erst kürzlich hatte Haldenwang erklärt, man beobachte, dass sich eine radikalisierte Minderheit aus Rechtsextremisten, sogenannten Delegitimierern, Reichsbürgern und Verschwörungsgläubigen in Stellung brächten. Die Gruppierungen, die sich teilweise überschneiden würden, versuchten gezielt, Themen wie den Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die Corona-Pandemie zur Mobilisierung zu nutzen.

"Erschwerend kommt hinzu, dass Russland Instrumente wie Cyberangriffe und Desinformation als hybride Hebel einsetzt, um die Gesellschaft in Deutschland zu spalten", sagte Haldenwang.

Mit Material von AFP und dpa