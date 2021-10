Institut für Staatspolitik laut Verfassungsschutz rechtsextrem

Der Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt hat das Institut für Staatspolitik (IfS) in Schnellroda als rechtsextreme Gruppierung eingestuft. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des sachsen-anhaltischen Verfassungsschutzes für 2020 hervor. Der Verein sei ein "geistiges Gravitationszentrum" der Neuen Rechten in ganz Deutschland, ihn prägten "rassistische und biologistische Sichtweisen", heißt es im Bericht. Zunächst hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Bericht: Institut gegen freiheitliche demokratische Grundordnung

Die Einrichtung des Verlegers Götz Kubitschek zählt laut Verfassungsschutz zum Netzwerk der Neuen Rechten, in dem rechtsextreme bis rechtskonservative Kräfte verortet werden. In dem Bericht des Landesverfassungsschutz heißt es, den Wesenskern der Ideologie des "primär publizierenden Instituts" stellten fremdenfeindliche und völkische Elemente dar. Allerdings seien die "rassistischen und biologistischen Sichtweisen" in "geringerem Ausmaß" als bei anderen rechtsextremistischen Bestrebungen ausgeprägt. Trotzdem richte sich das Institut letztlich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, heißt es weiter.

In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur hatte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Thomas Haldenwang, bereits Ende 2020 die Bedeutung des Instituts für die Neue Rechte umschrieben: "Sie operiert arbeitsteilig, wobei viele Fäden beim Institut für Staatspolitik in Schnellroda zusammenlaufen."

Institut kann mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht werden

Teil des Spektrums der Neuen Rechten ist laut Verfassungsschutzpräsident Haldenwang auch der sogenannte Flügel der AfD, dessen Vertreter häufig an Veranstaltungen des Instituts teilgenommen hatten. Dieses "Personennetzwerk" habe sich zwar formell aufgelöst, es wirke aber im Hintergrund weiter. Die Anhänger seien zwar inzwischen etwas zurückhaltender in ihren öffentlichen Äußerungen. "Wir können aber auch wahrnehmen, was außerhalb der Öffentlichkeit gesprochen wird", hatte Haldenwang Ende 2020 gesagt.

Durch die Einstufung des Instituts darf Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz das Institut mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen. Dazu gehört das Abhören von Telefonen, das Mitlesen von E-Mails und der Einsatz von V-Leuten. Das ist laut Landesrecht nur möglich, wenn dem Verfassungsschutz genügend Anhaltspunkte vorliegen, dass dem Verein verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt. Das Institut äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zu der Einschätzung des Verfassungsschutzes.